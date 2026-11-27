Realizarán Foro Gratuito de Salud Masculina en Ensenada, Baja California
La actividad busca promover la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular, así como abrir el diálogo sobre la salud masculina
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La actividad busca promover la detección oportuna del cáncer de próstata y testicular, así como abrir el diálogo sobre la salud masculina
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En el marco de Noviembre Azul, se realizará el foro gratuito de salud masculina ‘Por Mis Pelotas’, el próximo 27 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el Centro Cultural Riviera, en el municipio de Ensenada.
Durante la jornada, especialistas abordarán temas como el cáncer testicular, el cáncer de próstata y los cambios físicos y emocionales que se presentan durante el envejecimiento. Además, se ofrecerán pruebas gratuitas de antígeno prostático, con el objetivo de promover la detección oportuna de enfermedades y fomentar el cuidado de la salud masculina.
La iniciativa busca también abrir espacios de información y diálogo para reducir los tabúes que todavía existen alrededor de la prevención y atención de la salud de los hombres.
JMR