Puebla y Tlaxcala presentan cifras preocupantes por trata de personas, así lo dio a conocer el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ellacuría a traves del informe ‘Educar y Cuidar’, que reveló diferencias en los registros, falta de atención a víctimas y obstáculos para acceder a la justicia.

En el estado de Puebla, entre 2020 y julio de 2026, se registraron 282 víctimas; 171 en la capital poblana y 62 niñas, niños y adolescentes.

De las 253 carpetas de investigación iniciadas en la entidad, en 130 no se ejerció acción penal y solamente hubo 28 vinculaciones a proceso. Además, 116 registros no precisan edad ni sexo.

171 casos en la ciudad de Puebla

62 menores de edad

253 carpetas; 130 sin acción penal

28 vinculaciones a proceso

116 registros incompletos

Zonas de riesgo por trata de personas en Puebla

Los lugares de Puebla identificados como zona de riesgo son: la Sierra Norte y los municipios de Tehuacán, San Martín Texmelucan, Puebla, Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Cholula, Zacatlán y Huixcolotla.

La Directora Centro de Derechos Humanos y Desarrollo, Marisol Flores mencionó que han habido omisiones en casos de trata de personas, esto agregó: “Son dos estados que por muchos años tienen una historia de vida, pero también una historia de violencia como es la trata de mujeres y niñas con explotación sexual. En ese sentido, consideramos que se sostiene esta forma de violencia extrema a través de la presencia de tratantes de consumidores de autoridades que no asumen su responsabilidad de atención integral contra las víctimas.”

Casos de trata de personas en Tlaxcala

En el estado de Tlaxcala, el Secretariado Ejecutivo reportó 25 víctimas entre 2020 y 2026; sin embargo, la Fiscalía contabilizó 54 entre 2021 y 2025.

La Comisión Estatal de Víctimas solamente atendió a seis personas, mientras el Poder Judicial informó 31 sentencias condenatorias y 41 mujeres identificadas como víctimas, dos menores de edad.

54 víctimas de trata de personas según Fiscalía (2021-2025)

Seis personas atendidas

31 sentencias condenatorias

41 mujeres víctimas, 2 menores de edad

Marisol Flores, directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. exhortó a reforzar la prevención en espacios estratégicos como en las escuelas.

Asimismo, el organismo planteó mejorar los registros, la protección y la atención a sobrevivientes.

Durante la jornada llamó a educar y cuidar frente a la trata de personas, también destacaron la importancia de capacitar a docentes y prevenir este delito desde las escuelas.

Con información de N+

MCS