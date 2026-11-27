El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que la primera tormenta invernal, que se formó el jueves 26 de noviembre, tendrá sus efectos más fuertes durante este fin de semana, generando lluvias intensas, bajas temperaturas y posible caída de nieve en zonas montañosas.

El frente frío se refiere a la masa de aire gélido que avanza y desplaza aire más cálido. El aire frío, más denso, se introduce debajo del cálido y genera que ascienda. Los expertos prevén que el frente frío 8 y su aire ártico mantenga el ambiente con bajas temperaturas en distintas zonas del país. Además, se pronostican rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, asociadas con la masa de aire ártico.

De acuerdo con la Conagua, no se descarta que desde la noche de este viernes 27 de noviembre, la posibilidad de aguanieve en regiones por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Entre las entidades incluidas están Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

En esta nota te explicamos, a partir de qué altura nevará en CDMX y Edomex, de acuerdo con un mapa estos son los puntos donde caerá nieve este fin de semana.

La Conagua también prevé lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero el viernes, y en Guerrero y Oaxaca el sábado. Estas precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos y favorecer inundaciones o deslaves. Las previsiones deben seguirse mediante las actualizaciones oficiales.

¿Cuándo termina la primera tormenta invernal en México? Se espera que esta racha de frío de la temporada 2026 deje de afectar a México el próximo lunes 30 de noviembre, mientras que un nuevo frente frío el número 9 ingrese el domingo 29 de noviembre y sus efectos se sientan entre 5 y 7 días.

Dicho sistema comenzará a perder fuerza el domingo 29 de noviembre al degradarse a una vaguada en altura, desplazándose hacia el golfo de México para retirarse por completo del territorio nacional el lunes. Sin embargo, las bajas temperaturas continuarán debido a la llegada de un nuevo sistema frontal por el noreste del país.

¿Qué se debe hacer contra el frío?

Para hacer frente a la ola de frío, lluvias y vientos, la Coordinación Nacional de Protección Civil pide vestir en capas y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas. Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corrientes fuertes, tanto a pie como en automóvil.

Asegurar objetos en azoteas y balcones y alejarse de árboles, muros y anuncios que puedan caer.

Respetar las indicaciones de las capitanías de puerto y evitar actividades en playas con bandera roja. Reducir la velocidad al conducir ante lluvia, niebla o posible hielo en zonas montañosas.

Dentro de casa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres aconseja usar la calefacción con seguridad: evitar braseros, hornos y estufas de cocina para calentar habitaciones; mantener ventilados los espacios con equipos de combustión y seguir sus instrucciones de uso. La combustión puede producir monóxido de carbono, un gas sin color ni olor que puede causar intoxicaciones mortales.

HVI