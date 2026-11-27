Cada vez falta menos para conocer de cuánto será el aumento al salario mínimo en México para 2027. Mientras avanzan las negociaciones entre representantes del Gobierno, empresarios y trabajadores, una de las principales dudas es si el incremento beneficiará a todas las personas que tienen un empleo. Sin embargo, la respuesta es no: hay trabajadores que no recibirán un ajuste automático en su sueldo.

Esto se debe a que el aumento al salario mínimo no significa que las empresas estén obligadas a incrementar todos los salarios en la misma proporción. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un piso mínimo de remuneración, pero no contempla que los ingresos superiores deban actualizarse automáticamente cada año.

De esta manera, los siguientes trabajadores no tienen garantizado un aumento por el decreto del salario mínimo:

Quienes ganan por encima del nuevo salario mínimo: Si su sueldo ya supera la cantidad que se establezca para 2027, la empresa no está obligada a incrementarlo en la misma proporción.

Trabajadores con sueldos establecidos por contrato individual: Los ajustes dependen de las condiciones pactadas con el empleador, las revisiones salariales o las políticas internas de la empresa.

Empleados con contratos colectivos sin ajustes automáticos: Si el acuerdo sindical no contempla incrementos vinculados al salario mínimo, los aumentos dependerán de las negociaciones entre trabajadores y patrones.

Personas que trabajan por honorarios o de manera independiente: Al no tener una relación laboral subordinada, no reciben automáticamente el incremento obligatorio del salario mínimo.

El artículo 90 de la LFT establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo una persona trabajadora por los servicios prestados durante una jornada. Por ello, el aumento anual garantiza una nueva remuneración mínima, pero no obliga a modificar todos los tabuladores salariales.

¿Cuándo se conocerá el aumento al salario mínimo de 2027?

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) inició las negociaciones para determinar el incremento. Su Consejo de Representantes comenzó las sesiones permanentes y las deliberaciones formales arrancarán el 1 de diciembre.

El presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía, adelantó que el aumento podría ubicarse entre 10 y 11%, aunque todavía no existe un acuerdo. Mientras el sector empresarial propone un incremento de un dígito, el obrero solicita 15%.

La Conasami deberá publicar los nuevos salarios mínimos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Las nuevas cantidades entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.