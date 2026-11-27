El peso mexicano atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos meses y se encuentra cada vez más cerca de la barrera de los 20 pesos por dólar en el tipo de cambio.

Durante las operaciones de este viernes, el tipo de cambio llegó a cotizar alrededor de 19.70 pesos por dólar en el mercado interbancario, según los registros del Banco de México (Banxico).

Por su parte, Banamex informó que el billete verde se ubica en 19.06 a la compra y 20.15 a la venta, lo que muestra la peor racha del peso desde abril de 2025, cuando se cotizaba en 20.76 pesos mexicanos.

La depreciación de la moneda mexicana ocurre en un entorno marcado por el fortalecimiento global del dólar, las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria restrictiva y la reducción del diferencial de tasas entre México y su vecino del norte.

De acuerdo con registros recientes, el dólar alcanzó niveles cercanos a 19.85 pesos durante la jornada del 25 de noviembre, mientras que el tipo de cambio oficial publicado llegó a 19.70 pesos el 26 de noviembre.

El peso mexicano no registraba una debilidad similar desde mediados de 2025.