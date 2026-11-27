El Cyber Monday 2026 se realizará el próximo lunes 30 de noviembre, fecha en la que diversas tiendas y plataformas de comercio electrónico suelen ofrecer promociones, descuentos y beneficios especiales para quienes realizan compras por internet.

Este evento comercial, que surgió en Estados Unidos, se ha extendido a distintos países y forma parte del calendario de ofertas que se desarrolla durante el cierre de noviembre, junto con el Black Friday. Sin embargo, a diferencia de otras jornadas de descuentos, el Cyber Monday está enfocado principalmente en las compras digitales.

Ten cuidado al momento de realizar tus adquisiciones, en N+ te compartimos recomendaciones: Dato Clave para Compras Seguras en Black Friday y Cyber Monday: Profeco Lanza Aviso.

¿A qué hora empieza el Cyber Monday y cuál es su origen?

En México, la jornada del Cyber Monday comenzará a las 00:00 horas del lunes 30 de noviembre y terminará a las 23:59 horas del mismo día, por lo que los consumidores podrán buscar promociones durante toda la fecha.

El Cyber Monday, conocido en español como Ciberlunes, es una jornada comercial enfocada en impulsar las compras por internet. Surgió en Estados Unidos en 2005, cuando empresas y especialistas del comercio electrónico buscaron aprovechar el interés de los consumidores por las ofertas después del fin de semana de Acción de Gracias.

La iniciativa fue promovida para complementar el Black Friday, que tradicionalmente concentra descuentos en tiendas físicas y digitales, pero con una apuesta particular por las plataformas de venta en línea.

Su ubicación en el calendario responde a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se celebra el cuarto jueves de noviembre. Después llega el Black Friday y, tres días más tarde, el Cyber Monday.

Durante esta fecha, las tiendas participantes suelen lanzar promociones para diferentes categorías de productos, especialmente aquellos que pueden adquirirse a través de sus sitios web, aplicaciones y plataformas digitales.

Entre los artículos que podrían tener descuentos están celulares, laptops, tabletas, audífonos, televisores, muebles, artículos de decoración, utensilios de cocina, entre otros.

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