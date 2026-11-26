Con la llegada del Black Friday y el Cyber Monday 2026, miles de consumidores en México tendrán la oportunidad de encontrar descuentos en electrónicos, ropa, electrodomésticos, celulares y otros productos; sin embargo, antes de aprovechar las promociones, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a tomar precauciones para hacer compras seguras.

La dependencia difundió una serie de recomendaciones para quienes planean comprar por internet durante estas jornadas comerciales, con el objetivo de fomentar un consumo informado y ayudar a proteger el bolsillo de las familias.

El Black Friday se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday será el lunes 30 de noviembre de 2026, fechas en las que distintas tiendas suelen ofrecer promociones y descuentos en sus plataformas digitales.

¿Cómo hacer compras seguras durante Black Friday y Cyber Monday?

Ante el incremento de las ofertas y la actividad comercial en internet, la Profeco recomienda organizar las compras antes de ingresar a las plataformas de venta, para evitar adquirir artículos que no sean necesarios o gastar más de lo previsto.

Entre las principales sugerencias de la dependencia se encuentran:

Elaborar un presupuesto: establecer cuánto dinero se puede destinar a las compras sin comprometer otros gastos.

Hacer una lista de prioridades: separar los productos indispensables de aquellos que únicamente se desean adquirir.

Comparar precios y calidad: revisar distintas tiendas para identificar si una oferta realmente representa un ahorro.

Comprar en sitios confiables: evitar páginas desconocidas o que no cuenten con referencias de seguridad y reputación.

¿Qué debes revisar antes de comprar por internet?

La Profeco también recomienda verificar las condiciones de los sitios de comercio electrónico antes de realizar una transacción, especialmente cuando se trata de proporcionar datos personales o bancarios.

Para reducir riesgos, es importante revisar que la página cuente con una dirección que comience con https, así como un candado de seguridad y un certificado vigente. Además, se aconseja utilizar conexiones de internet seguras y evitar realizar pagos desde redes públicas.

Otro aspecto importante es leer las políticas de privacidad, términos y condiciones de la compra, ya que estos documentos permiten conocer cómo se utilizarán los datos personales y cuáles son las reglas aplicables a la transacción.

Antes de pagar, también se deben revisar:

Costos de envío y posibles cargos adicionales.

Métodos de pago disponibles.

Garantías y servicios asociados al producto.

Políticas de cambios, cancelaciones y devoluciones.

Disponibilidad del artículo y tiempo estimado de entrega.

Descripción y características del producto.

FBPT