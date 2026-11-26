Con la intención de brindar continuidad académica en Puebla, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó el Calendario Escolar para el Ciclo 2027, que establece días hábiles, fechas de inicio y fin de cursos, inscripciones, exámenes y asesorías.

Las Actividades Escolares 2027 están programadas para los niveles medio superior, superior y de posgrado, en las diferentes modalidades.

Posgrado

Profesional Cuatrimestral

Profesional Semestral

Bachilleratos Plan Semestral

Bachilleratos Plan Anual

En el Calendario Escolar 20 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se aprobaron en total 16 días inhábiles:

01 de enero

01 de febrero

12,15, 25, 26 y 27 de marzo

01, 05, 10 y 15 de mayo

16 de septiembre

01, 02 y 15 de noviembre

25 de diciembre

Para las vacaciones de los estudiantes de bachillerato, universidad y posgrados se consideran tres períodos:

Del 22 de marzo al 02 de abril

Del 19 de julio al 06 de agosto

Del 23 al 31 de diciembre

Mientras que el reinicio de actividades será el 5 de enero de 2028.

De esta forma, se atienden fechas de actividades formativas del alumnado, además de gestiones institucionales y administrativas, respetando los derechos laborales del personal docente y no académico.

Cabe destacar que en el Calendario 2027 de la BUAP también está marcada la inscripción y reinscripción de los alumnos la cual está programada de la siguiente manera:

Posgrados: 06 de enero y 02 de julio

Profesional Cuatrimestral: 18 de mayo y 7 de diciembre

Profesional Semestral: 02,03 y 04 de junio; 12,13,14,15 de julio; y 16, 17, 20 y 21 de diciembre

Bachilleratos Plan Semestral: 05 de enero y 09 de agosto

Bachilleratos Plan Anual: 09 agosto

Estas son algunas de las actividades escolares de la BUAP que están programadas para este 2027 sumando los 30 días de vacaciones y los 19 días inhábiles.

Con información de N+

MCS