BUAP Presenta su Calendario Escolar 2027 en Puebla: Vacaciones y Días Inhábiles
Estos serán los días de inscripciones y actividades escolares que están programadas para los niveles medio superior, superior y de posgrado
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Estos serán los días de inscripciones y actividades escolares que están programadas para los niveles medio superior, superior y de posgrado
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Con la intención de brindar continuidad académica en Puebla, el Consejo Universitario de la BUAP aprobó el Calendario Escolar para el Ciclo 2027, que establece días hábiles, fechas de inicio y fin de cursos, inscripciones, exámenes y asesorías.
Las Actividades Escolares 2027 están programadas para los niveles medio superior, superior y de posgrado, en las diferentes modalidades.
Posgrado
Profesional Cuatrimestral
Profesional Semestral
Bachilleratos Plan Semestral
Bachilleratos Plan Anual
En el Calendario Escolar 20 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se aprobaron en total 16 días inhábiles:
01 de enero
01 de febrero
12,15, 25, 26 y 27 de marzo
01, 05, 10 y 15 de mayo
16 de septiembre
01, 02 y 15 de noviembre
25 de diciembre
Para las vacaciones de los estudiantes de bachillerato, universidad y posgrados se consideran tres períodos:
Del 22 de marzo al 02 de abril
Del 19 de julio al 06 de agosto
Del 23 al 31 de diciembre
Mientras que el reinicio de actividades será el 5 de enero de 2028.
De esta forma, se atienden fechas de actividades formativas del alumnado, además de gestiones institucionales y administrativas, respetando los derechos laborales del personal docente y no académico.
Cabe destacar que en el Calendario 2027 de la BUAP también está marcada la inscripción y reinscripción de los alumnos la cual está programada de la siguiente manera:
Posgrados: 06 de enero y 02 de julio
Profesional Cuatrimestral: 18 de mayo y 7 de diciembre
Profesional Semestral: 02,03 y 04 de junio; 12,13,14,15 de julio; y 16, 17, 20 y 21 de diciembre
Bachilleratos Plan Semestral: 05 de enero y 09 de agosto
Bachilleratos Plan Anual: 09 agosto
Estas son algunas de las actividades escolares de la BUAP que están programadas para este 2027 sumando los 30 días de vacaciones y los 19 días inhábiles.
Con información de N+
MCS