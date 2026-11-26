La Liguilla ya comenzó y el último partido de ida de los cuartos de final lo juegan León y Cruz Azul, por eso muchos quieren saber dónde ver en vivo el encuentro de la Liga MX Apertura 2026.

Para aclarar las dudas de a qué hora y en qué canal juega León vs Cruz Azul, te mostramos el horario y dónde se puede mirar la transmisión en vivo gratis del juego de la Liga MX 2026, pues en N+ te preparamos una alternativa para disfrutar del compromiso ante la falta de opciones por TV abierta.

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¿A qué hora juega Pachuca vs Chivas hoy y quién transmite?

Ya hay horario definido para el partido. Se juega a las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este jueves 26 de noviembre. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio León, recinto que se ubica en la entidad de Guanajuato. Estos son los horarios de inicio del partido en diferentes ciudades del territorio mexicano:

20:10 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Hermosillo, Sonora.

19:10 pm en Tijuana, Baja California.

21:10 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

22:10 pm en Cancún, Quintana Roo.

Si lo que buscas es dónde ver Pachuca vs Guadalajara, debes saber que el juego no va a pasar gratis por ningún canal de TV abierta gratis hoy, pues el partido de ida solo se va a transmitir vía streaming online por una plataforma de requiere de suscripción.

El canal de TUDN que va a pasar la transmisión del juego es la señal de Univision, disponible solo para los aficionados que viven en Estados Unidos.

Dónde ver León vs Cruz Azul hoy en vivo gratis

Aunque el encuentro no va por TV abierta, la transmisión del partido de León vs Cruz Azul va a estar disponible en vivo online gratis en México a través del LiveBlog de N+. Ahí podrás seguir la transmisión minuto a minuto del juego, los goles, el resumen y marcador final del juego de ida de la Liguilla Liga MX 2026.

AO