El Banco de México (Banxico) mejoró su pronóstico de crecimiento económico para el país durante 2026, al elevarlo de 1.5% a 1.9%. Sin embargo, también incrementó sus expectativas de inflación, de acuerdo con el Informe Trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre, publicado este jueves 26 de noviembre.

Para 2027, el banco central mantuvo su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2%, mientras que ajustó de 3.5% a 3.7% su previsión de inflación general para el cierre de 2026.

En cuanto a la inflación subyacente, que excluye productos con precios más volátiles, como algunos agropecuarios y energéticos, la expectativa pasó de 3.6% a 3.7%.

Pese a los ajustes, Banxico mantiene su previsión de que la inflación converja hacia su objetivo permanente de 3% durante el cuarto trimestre de 2027.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Uno de los elementos considerados en la actualización de las perspectivas económicas fue el comportamiento de la actividad productiva durante el tercer trimestre de 2026.

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana creció 0.9% entre julio y septiembre, en comparación con el trimestre inmediato anterior. A tasa anual, el avance fue de 3.2%.

Por sectores, las actividades terciarias, relacionadas principalmente con el comercio y los servicios, registraron un crecimiento trimestral de 1.1%.

Las actividades secundarias, que comprenden la industria y la manufactura, avanzaron 0.8%, mientras que las primarias, vinculadas con el sector agropecuario, disminuyeron 0.4%.

En el acumulado de enero a septiembre, el PIB presentó un crecimiento de 1.9% respecto al mismo periodo de 2025.

Aunque México mejoró sus perspectivas de crecimiento, Banxico advirtió que el balance de riesgos para la economía mexicana continúa inclinado a la baja.

Entre los factores de incertidumbre destacó la relación comercial con Estados Unidos y las condiciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El banco central señaló que, si bien la inversión mostró una mejoría reciente, se espera que permanezca relativamente débil debido a la incertidumbre comercial y a las condiciones que rodean al acuerdo de Norteamérica.

En contraste, el balance de riesgos para la inflación continúa sesgado al alza, lo que implica mayores posibilidades de que los precios aumenten por encima de las previsiones.

Cabe mencionar que, los nuevos pronósticos reflejan una expectativa de mayor crecimiento económico durante 2026, pero también indican que las presiones sobre los precios todavía representan un desafío.

La inflación es uno de los principales indicadores que considera Banxico para determinar su política monetaria, particularmente al establecer la tasa de interés de referencia, que influye en el costo del financiamiento.

En su decisión del 5 de noviembre, el banco central redujo la tasa de interés en 25 puntos base, para ubicarla en 6.25%.

El objetivo permanente de Banxico es mantener la inflación en 3%, con un intervalo de variabilidad de un punto porcentual por encima o por debajo de esa cifra.

PT