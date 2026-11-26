Como cada año, el 25 de noviembre se realizó en la Ciudad de México la marcha del 25N, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, movilización que reunió a cientos de manifestantes en la zona centro de la capital del país y que, a su vez, generó pérdidas económicas por casi 20 millones de pesos, según datos de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco).

“La movilización 25N provocó al sector comercio de la capital pérdidas equivalentes a 19 millones 826 mil pesos, por ventas no realizadas”, informó Canaco CDMX en un comunicado publicado hoy, 26 de noviembre de 2026.

Un total de 4,080 comercios se vieron afectados por el cierre preventivo de cortinas, la reducción del flujo de consumidores y los cierres viales durante el desarrollo de la marcha del 25N, apuntó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX.

Los comercios con mayor afectación económica se ubican en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y el primer cuadro del Centro Histórico de CDMX.

De acuerdo con Canaco CDMX, los empresarios realizaron un gasto extraordinario de 34 millones 841 mil pesos para proteger sus negocios, monto para la instalación de tapiales, vallas, refuerzo de seguridad privada y medidas preventivas para así salvaguardar la integridad de sus colaboradores y clientes.

“La institución respeta plenamente el derecho constitucional a la libre manifestación y respalda la legítima exigencia de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, pero es indispensable que las movilizaciones se desarrollen en un marco de civilidad y respeto a terceros, evitando dañar la actividad productiva de la ciudad”, declaró Gutiérrez Camposeco.

Luego de la marcha de 25N, el gobierno de la Ciudad de México informó que la movilización, en la que participaron al menos 500 personas, fue pacífica y terminó con saldo blanco.

“A diferencia de otras movilizaciones, en esta ocasión no se registraron actos de vandalismo ni daños a establecimientos o mobiliario urbano”, subrayó el gobierno capitalino.