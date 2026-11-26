¡Toma tus precauciones! Hoy jueves 26 de noviembre de 2026, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una nueva marcha en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en varios puntos de la capital mexicana.

Conoce aquí la ruta y horario de la movilizaciones, para que tomes previsiones y evites las afectaciones por los bloqueos de este día.

También puedes consultar los demás canales de difusión para enterarte sobre las demás concentraciones y protestas previstas para este jueves, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Marcha por caso Ayotzinapa

De acuerdo con la dependencia, la marcha de hoy 26 de noviembre por el caso Ayotzinapa será en la alcaldía Cuauhtémoc.

A las 16:00 horas de este jueves, los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, se concentrarán en el Ángel de la Independencia, en el cruce de Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez.

De ahí partirán al Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez número 50, colonia Centro.

Ante ello, la ruta prevista es sobre Paseo de la Reforma hasta llegar a la altura del Caballito y avanzar por avenida Juárez, hasta el citado monumento.

Acción Global por Ayotzinapa

De acuerdo con los datos de la agenda SSC, la marcha denominada "146 Acción Global por Ayotzinapa y México" será para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

En apoyo a la movilización se sumarán estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina previó que en la marcha de hoy jueves participen alrededor de 300 personas.

SPB