Este jueves, 26 de noviembre de 2026, será otro día de caos vial en la Ciudad de México (CDMX) debido a varias marchas y bloqueos, que cada vez son más frecuentes en la capital del país. Te decimos a qué hora inician las 2 marchas de hoy, para que tomes precauciones.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este jueves habrá dos protestas, una contra pagos digitales y otra por normalistas de Ayotzinapa.

La primera marcha es del Movimiento Plural de Maquineros, quienes protestan en contra de la Ley de Economía Digital por el posible fin del efectivo en ciertos sectores y su impacto en los pequeños negocios, así como porque la digitalización de los pagos puede implicar mayor vigilancia o control de las transacciones, afectando la privacidad o la libertad de expresión.

La segunda marcha es de madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, quienes realizan la “146 Acción Global por Ayotzinapa y México" para exigir al Estado mexicano verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Además, toma en consideración que las autoridades capitalinas esperan 8 concentraciones, una rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Hora y lugar de marchas hoy en CDMX

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes del Movimiento Plural de Maquineros se concentrarán a las 10:00 horas al exterior de la estación Juanacatlán, de la línea 1 del Metro, en Gral. Pedro Antonio de Los Santos y Gral. Antonio León, colonia San Miguel Chapultepec II sección, alcaldía Miguel Hidalgo, con destino a la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, en Calle de Pachuca No. 189, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que las madres y padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, se reunirán a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia, en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez No. 50, colonia Centro, en la misma alcaldía.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, y Sindicato Mexicano de Electricistas.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar rutas alternas.

Con información de N+

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