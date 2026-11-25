El Secretario de Educación en Puebla (SEP), Manuel Viveros Narciso reveló que el nivel primaria de la Escuela Militarizada Ignacio Zaragoza ha sido suspendido de manera definitiva.

El titular de la SEP recordó que la misma determinación se tomó para secundaria, aunque los directivos siguen con los procedimientos legales.

Añadió que la institución continúa promocionando el servicio educativo con características de militarizada, y por reincidencia, se aplicará la medida correspondiente.

En el ámbito político, Manuel Viveros reveló que cuatro funcionarios de la SEP han renunciado a sus cargos para participar en las próximas elecciones.

Señaló que principalmente, las bajas se han dado en los Tecnológicos del Estado, por lo que actualmente hay encargados de despacho mientras se define quiénes llegan a dicha responsabilidad.

El titular de la educación sentenció que todo aquel que busque contender deberá dejar el cargo.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR