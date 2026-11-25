El cuerpo de un hombre de 53 años fue localizado al interior de un vehículo utilizado para brindar servicio de transporte por plataforma, en la colonia Buenos Aires Sur, en Tijuana.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de las ocho de la noche del pasado martes 24 de noviembre. La víctima se encontraba recostada sobre el asiento del conductor y presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Las autoridades detallaron que, el vehículo permanecía estacionado con las puertas y la cajuela abiertas, además de exhibir un orificio por impacto de bala en la ventana trasera del lado derecho.

Tras el hallazgo, elementos de seguridad acordonaron el perímetro para permitir el procesamiento de indicios por parte de servicios periciales; hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este homicidio.

JMR