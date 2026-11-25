Un hombre que manifestó haber permanecido privado de su libertad fue rescatado por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), quienes detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos en Tijuana.

De acuerdo con la corporación, el incidente ocurrió el 23 de noviembre en la colonia Paseos del Florido, luego de que la víctima escapara del domicilio donde presuntamente lo mantenían retenido y solicitara ayuda a los oficiales.

El afectado señaló directamente a Denisse ‘N’, de 29 años; Leslie ‘N’, de 31; Irvin ‘N’, de 26, y Jade ‘N’, de 19, como sus presuntos agresores.

Debido a las lesiones que habría sufrido durante el tiempo que permaneció retenido, el hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La SSPCM informó que Irvin ‘N’ contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de privación ilegal de la libertad agravada. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que dará seguimiento al caso.

APG