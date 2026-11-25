Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aseguraron tres establecimientos comerciales donde se registró la explosión que provocó la muerte de Moisés “N”, en un inmueble ubicado entre las calles Oaxaca y Francisco I. Madero, en la colonia Nuevo Progreso, en la zona norte de Tampico.



Como parte de las investigaciones, personal de la Fiscalía realiza diligencias en el lugar para recabar evidencias que permitan determinar el origen de la explosión ocurrida durante la madrugada del lunes 23 de noviembre, siniestro en el que la víctima sufrió quemaduras del 90 por ciento de su cuerpo.



Los tres locales permanecen acordonados con cintas de seguridad con la leyenda “Escena del crimen”, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.



Asimismo, los agentes realizan recorridos en los alrededores para identificar posibles cámaras de videovigilancia que pudieran aportar imágenes y mayores elementos a la investigación.