Una movilización ministerial, policial y militar se registró en la colonia Unión Antorchista, ubicada al sur de la capital de Puebla, donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un cateo en un domicilio presuntamente relacionado con el homicidio de un policía estatal.

El operativo ejecutado este 25 de noviembre estuvo a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos y contó con el apoyo de elementos de la Defensa y de la Policía Estatal.

Las diligencias se desarrollaron sobre la calle Cuauhtémoc, entre Francisco Villa y Carmen Serdán. Testigos refirieron que, durante el operativo, los agentes intentaron derribar la puerta de uno de los domicilios del sector para ingresar al inmueble.

Alrededor de las 3:00 de la madrugada, agentes investigadores y peritos de la Fiscalía ingresaron al domicilio, donde realizaron diversas diligencias como parte de las investigaciones para esclarecer un homicidio doloso.

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Los trabajos ministeriales se prolongaron durante varias horas y concluyeron antes de las 8:30 de la mañana, cuando los agentes se retiraron del lugar.

La diligencia estaría relacionada con la investigación del homicidio del policía estatal, Víctor Manuel 'N' de 30 años de edad, registrado el pasado 16 de octubre sobre Boulevard Carmelitas en la colonia Tres Cerritos de la ciudad de Puebla.

Cabe resaltar que sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en varias ocasiones cuando regresaba a su casa en día de descanso.

Hasta el momento, se desconocen los posibles indicios recuperados o si hubo personas detenidas; tras la intervención, el inmueble quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, con sellos de aseguramiento en los que se observa la referencia 353/2026/CAI.

Dichos sellos advierten que su alteración o retiro sin autorización constituye un delito que, de acuerdo con el Artículo 205 del Código Penal del Estado de Puebla, puede sancionarse con una pena de un mes a dos años de prisión.

El aseguramiento del domicilio forma parte de las actuaciones ministeriales para preservar el inmueble y los posibles indicios relacionados con la investigación.

La presencia de fuerzas estatales y federales generó incertidumbre entre los vecinos, quienes desconocían los motivos de la movilización, sin embargo, aún se está a la espera de que la Fiscalía General del Estado informe sobre los resultados del cateo.

Con información de Genaro Zepeda

MCS