Homicidios

Asesinan con Ráfaga de Balazos a un Policía Estatal Activo en Puebla

Víctor Manuel 'N' se encontraba en su día de descanso cuando fue atacado a disparos en la colonia Tres Cerritos de la capital poblana

Asesinan a policía estatal en la colonia Tres Cerritos de Puebla.Un Policía Estatal fue atacado a balazos en la ciudad de Puebla. Foto: N+

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Víctor Manuel 'N'., policía estatal, fue asesinado durante un ataque armado en la colonia Tres Cerritos. Los agresores huyeron en motocicleta.

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