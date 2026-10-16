Asesinan con Ráfaga de Balazos a un Policía Estatal Activo en Puebla

Se registró un ataque armado en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos en la ciudad de Puebla, de manera preliminar se reporta a un Policía Estatal sin vida.

De acuerdo a testigos, sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra del hombre quien se encontraba sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y Boulevard Carmelitas.

Los delincuentes detonaron sus armas en más de cuatro ocasiones y posteriormente emprendieron su huída con rumbo desconocido.

La víctima identificada como Víctor Manuel 'N' recibió al menos tres de los impactos de bala y se desvaneció al instante; cabe destacar que era un policía estatal y se encontraba en su día de descanso, en ese momento regresaba a su domicilio luego de ir a dejar a su hijo al kínder.

Vecinos de la colonia Tres Cerritos dieron aviso al número de emergencias por lo que elementos de seguridad y paramédicos se trasladaron al sitio.

Lamentablemente el oficial no logró sobrevivir a las lesionas producidas por arma de fuego y minutos más tarde fue declarado sin vida.

La escena del crimen en la calle Josefa Ortiz de Domínguez fue acordonada por policías municipales en espera de agentes de investigación.

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Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) fue notificado para realizar el levantamiento del cadáver y la recolección de indicios balísticos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrirá la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y dar con los responsables; cabe destacar que de acuerdo a las entrevistas recabadas, podría tratarse de un ataque directo.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mencionó que mantiene un despliegue territorial en la zona en coordinación interinstitucional. Hasta el momento no se reporta alguna detención por el caso.

Cabe destacar que el crimen ocurrió minutos después del ingreso de menores a un kínder cercano, cuando varios padres de familia regresaban a sus hogares, lo que generó consternación e indignación entre los presentes.

Con información de N+

MCS