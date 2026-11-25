La muerte de una menor rarámuri en el municipio de Galeana, Nuevo León, llevó al rescate de 79 personas, presuntamente víctimas de explotación laboral y narcomenudeo.

Tras el reporte del fallecimiento de la adolescente de 16 años de edad, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) acudieron a un inmueble ubicado en el cruce de las calles Arista y Cuauhtémoc, en la localidad de Catarino Rodríguez, El Potosí, municipio de Galeana.

Autoridades continúan investigando la causa de muerte de la menor rarámuri, de la cual no han dado a conocer su identidad. Aún está por determinarse la razón de su fallecimiento, en espera de los resultados de los estudios de patología.

Como parte de las diligencias, detectives de la AEI ejecutaron una orden de cateo en el inmueble para recabar indicios. Durante el operativo se rescataron a 79 personas, entre ellas 16 adolescentes, 11 niños, 7 niñas, 10 hombres adultos y 35 mujeres adultas; así mismo se detuvieron a tres personas por hechos presuntamente constitutivos del delito de narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene en curso las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la adolescente de 16 años de edad, y los hechos relacionados con la presunta explotación laboral.

El pasado 2025, en México, 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil, equivalente al 12.6 por ciento de dicha población, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyos resultados se presentaron en octubre de 2026.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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