Sara Santiago Arizmendi, de 12 años de edad, desapareció el martes después de que salió de su casa en la colonia Puente Blanco, en Iztapalapa, por lo que familiares y amigos bloquearon Periférico Oriente hoy, 25 de noviembre de 2026, para exigir que la joven regrese a casa. Te damos alternativas viales para evitar el tráfico en la zona de la manifestación, en Ciudad de México (CDMX).

En entrevista para N+, Blanca Arizmendi, madre de Sara, dijo que no hay avances en la investigación por la desaparición de la joven, quien recibió unos mensajes donde le pedían que bajara.

“Dimos con esa persona, y esa persona también está desaparecida. Y el joven no le contesta a sus papás y hasta el momento, no han querido levantar la ficha de búsqueda del joven”, de 16 años de edad, mencionó la madre de la menor.

Blanca Arizmendi, dedicada al comercio, refirió que el joven presuntamente involucrado en la desaparición de su hija trabajaba con ella.

El 24 de noviembre de 2026, se activó la Alerta Amber para la localización de Sara Santiago Arizmendi, quien fue vista por última vez el martes en la colonia Puente Blanco.

De acuerdo con la Alerta Amber, la joven tiene ojos grandes color café oscuros, cabello castaño claro ondulado, mide 1.55 metros, es de complexión delgada y de tez blanca.

Como seña particular, Sara Santiago Arizmendi usa brackets, señala la ficha de búsqueda.

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Alternativa vial por bloqueo en Periférico Oriente

Toma tus precauciones: el bloqueo se mantiene en Periférico Oriente, a la altura de Vasco de Quiroga, en la alcaldía Iztapalapa.

Como alternativa vial, puedes circular por San Lorenzo o El Vergel para así evitar el tráfico en la zona de la manifestación que ya lleva varias horas en el oriente de la CDMX.

Este miércoles, será un día de caos y tráfico por las diversas manifestaciones y protestas que se tienen previstas para hoy, una de ellas es la marcha del 25N, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La movilización por el 25N dará inicio a las 16:00 horas y recorrerá la ruta que va de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera, con destino al Zócalo de la CDMX, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En N+, tendremos la cobertura por la marcha del 25N. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales, la señal en vivo de N+ FORO y la app, donde encontrarás las últimas noticias de movilidad en CDMX.

Con información de N+.

RMT