Un trabajador resultó lesionado tras sufrir una caída mientras realizaba labores de limpieza en un centro comercial Mitikah de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió cuando se encontraba suspendido con un arnés, pero uno de los elementos de seguridad se rompió.

El hombre fue auxiliado por equipos de emergencia y trasladado a un hospital para recibir atención médica, luego de que la caída le provocó diversas lesiones. El incidente movilizó a personal de emergencia, que atendió al trabajador en el lugar antes de llevarlo a un centro hospitalario.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Trabajador Cae del Tercer Piso Mientras Realizaba Limpieza en Mitikah en Coyoacán, CDMX

¿Cómo ocurrió la caída del trabajador en Coyoacán?

De acuerdo con el reporte de N+ Foro, el hombre realizaba labores de limpieza en el área de restaurantes del centro comercial y se encontraba sujeto a un arnés cuando, presuntamente, la cuerda de seguridad se desprendió, lo que ocasionó que se cayera desde una altura aproximada de siete metros.

Tras el accidente, elementos de emergencia acudieron para auxiliarlo y posteriormente lo trasladaron en camilla hacia el Hospital de Traumatología número 32, donde sería atendido por las lesiones que sufrió.

De acuerdo con información proporcionada por una persona que viajaba en la ambulancia, el trabajador sufrió fracturas en la cadera, el tobillo y el fémur, además de un traumatismo craneoencefálico leve.

Su estado de salud fue reportado como delicado, por lo que quedó a la espera de recibir atención médica especializada en el hospital.

FBPT