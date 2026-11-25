Mujer Resulta Herida Tras ser Embestida por una Motocicleta en Veracruz
La peatona fue llevada a un hospital, mientras que el conductor del vehículo de dos ruedas recibió primeros auxilios en el lugar de los hechos
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La peatona fue llevada a un hospital, mientras que el conductor del vehículo de dos ruedas recibió primeros auxilios en el lugar de los hechos
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Una mujer y un motociclista resultaron lesionados tras un accidente registrado en el cruce de la avenida Miguel Alemán y la calle Alcocer, en la ciudad de Veracruz.
De acuerdo con información de Tránsito Municipal, el conductor de una motocicleta atropelló a la mujer y, tras el impacto, también terminó sobre el pavimento, con una lesión en el brazo izquierdo.
Paramédicos de Bomberos de Veracruz acudieron al sitio para brindar atención a ambos involucrados. La mujer fue trasladada a un hospital, mientras que el motociclista recibió atención prehospitalaria en el lugar.
El accidente ocurrió la mañana de este miércoles frente a las instalaciones del sindicato petrolero. La circulación permaneció parcialmente afectada, con el carril pegado a la banqueta obstruido, mientras el resto de la vialidad se mantuvo abierto.