Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se registró un incendio en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX), en la alcaldía Iztapalapa, lo que desató la movilización de los servicios de emergencia.

El fuego ocurrió en el sector de Frutas y Legumbres, ubicado en la Nave X, según informó el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México en un comunicado.

Ante la emergencia, elementos de Protección Civil de la Central de Abasto, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se trasladaron de inmediato a la zona.

Al sitio también se movilizó equipo de seguridad interna y de operación, gracias a lo cual el incendio fue atendido y controlado.

“Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego fue sofocado sin que se reporten lesionados”, indicó el Fideicomiso en el comunicado.

También el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó en redes sociales sobre el siniestro en la colonia San José, en Iztapalapa.

La corporación detalló que en el interior de la bodega se encontraron cajas y varios objetos quemándose.

También destacó que no hubo personas lesionadas por este hecho, que ocurrió en la madrugada.

SPB