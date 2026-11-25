La Fiscalía General del Estado (FGE) localizó una osamenta y prendas de vestir al interior de una fosa clandestina en el municipio de Urique, Chihuahua, durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas.

El hallazgo ocurrió en una brecha que conduce a la comunidad de El Churo, donde agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaron un rastreo el lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, participaron elementos ministeriales destacados en los poblados de Témoris y Bahuichivo, así como personal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Los restos óseos y las prendas de vestir fueron trasladados a la ciudad de Cuauhtémoc, donde serán sometidos a un análisis multidisciplinario para establecer su probable identidad.

Según informó la autoridad, la búsqueda forma parte del seguimiento a las carpetas de investigación relacionadas con personas desaparecidas en el municipio de Urique.

La Fiscalía General del Estado informó que mantiene operativos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre la identidad de la persona a la que podrían corresponder los restos localizados.

PT