Este miércoles, 25 de noviembre de 2026, se registró una balacera en la zona de Tepito, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los reportes del equipo de N+FORO, una mujer fue asesinada y un joven de 16 años resultó lesionado por impacto de arma de fuego. El ataque fue en las calles Rayón y Granaditas, en dicha alcaldía, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Balacera Hoy en Tepito, CDMX: Asesinan a una Mujer y un Hombre Resultó Herido

Agresores escapan del lugar

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre disparos de arma de fuego, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar de la balacera.

Luego arribaron paramédicos y confirmaron la muerte de la víctima de 69 años, también atendieron a un adolescente de 16 años herido de bala en el abdomen y lo trasladaron un hospital cercano.

Se espera el arribo de servicios periciales de la Fiscalía de la CDMX para el levantamiento del cuerpo. La zona está acordonada.

Por estos hechos, se dio aviso al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, en tanto, personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables, quienes, de acuerdo con los primeros reportes, vestían ropa de color negro y huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica.

Con información de N+