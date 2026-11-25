Luego de que Inés Gómez Mont fuera detenida en Estados Unidos, su caso y estatus legal ha dado varias vueltas. Por ello, acá te decimos qué pasó con la exconductora de televisión, que tiene tres órdenes de aprehensión en México.

La presentadora mexicana está prófuga de la justicia mexicana desde el 2021, cuando se hicieron públicas las investigaciones y las primeras órdenes de aprehensión en su contra y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Habla del Caso de Inés Inés Gómez Mont y Pide Explicaciones a Interpol

Cronología de la detención de Inés Gómez Mont

El pasado 30 de octubre de 2026, la exconductora de televisión fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, Florida, por lo que permaneció en un centro migratorio en lo que se esclarecía su situación legal.

El 2 de noviembre, los abogados de Inés interpusieron un amparo, llamado Habeas Corpus, ante la justicia estadounidense con la finalidad de que sea liberada de la detención migratoria en la que fue puesta la semana pasada.

Sin embargo, tres días después, el 5 de noviembre, el recurso legal fue rechazado por un juez de Florida debido a que éste no podía prosperar porque Gómez Mont todavía no había solicitado una audiencia para revisar las condiciones de su detención y pedir una fianza.

El 10 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) estaba haciendo los trámites para traer a México a Inés.

Sin embargo, este martes 24 de noviembre, la exconductora dejó de aparecer en el registro de detenidos del ICE, que la mantenía bajo custodia en el centro migratorio Broward Transitional Center, en Florida.

¿Qué pasó con Inés Gómez Mont?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la expresentadora salió del centro migratorio en Florida mediante el programa de deportación voluntaria de Estados Unidos y viajó hacia España, debido a que también cuenta con la nacionalidad de dicho país.

Por este motivo, la mandataria reveló que enviará una nota diplomática a Estados Unidos de América debido a que no se extraditó a Inés Gómez Mont a México.

“Es un tema relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, muy relevante, porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias en México y las órdenes de aprehensión”, explicó Sheinbaum.

Inés “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

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