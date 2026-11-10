Seguridad

La FGR Ya Inició Trámites para que Inés ’N’ Regrese a México

Omar García Harfuch señala que el caso de la exconductora de televisión está en manos de la Fiscalía General de la República

Inés Gómez Mont, exconductora de televisiónInés Gómez Mont, exconductora de televisión. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Omar García Harfuch confirma: FGR gestiona regreso de Inés 'N' a México. Enfrenta cargos por delincuencia organizada. Más detalles aquí.

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