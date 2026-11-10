La FGR Ya Inició Trámites para que Inés ’N’ Regrese a México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo los trámites para traer a México a Inés ‘N’, exconductora de televisión, detenida en Estados Unidos.

“El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá (en Estados Unidos) y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, mencionó García Harfuch en la conferencia mañanera de este martes.

Cuestionado sobre la posible extradición o deportación de Inés ‘N’, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que solicitará a la Fiscalía General de la República que informe los detalles sobre el proceso por el que regresará a México la exconductora de televisión.

Inés ‘N’ fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Florida, Estados Unidos, por su situación migratoria, mientras que en México cuenta con tres órdenes de aprehensión: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por defraudación fiscal.

Luego de la detención de la exconductora, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, cuando huyó de México.

Godoy aclaró que la resolución sobre si es deportada a México, o no, corresponde a Estados Unidos.

“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, afirmó.

En tanto, la defensa de Inés ‘N’ presentó un amparo para solicitar su liberación del centro migratorio Broward Transitional Center, en Florida; sin embargo, el recurso, conocido como habeas corpus, fue negado por el juez Jeffrey T. Kuntz.

La resolución del juez federal señaló que la exconductora tiene nacionalidad mexicana y española, e ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021.

Con información de N+.

RMT