Desactivan Explosivos en Michoacán: Defensa Ha Limpiado 36 Kilómetros de Caminos

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, presentó este martes los resultados del Plan Michoacán (Operación Paricutín), en el cual se desplegaron 12 mil 249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que en total se han implementado cinco distintas operaciones: “Erandi” (para seguridad del sector aguacatero), “Citrícola” (para atención al sector limonero), “Meseta Purépecha”, “Corredor Seguro Apatzingán” y “Corredor Seguro Cotija”.

A través de ellas, se han realizado acciones como despeje de campos y rutas minadas; aunque añadió que también se han implementado labores de contención con seis estados colindantes, patrullajes en vías de comunicación, proximidad social en áreas urbanas y rurales, y seguridad en apoyo a los programas del Gobierno federal.

De acuerdo con el titular de la Defensa, para estas acciones se emplean mil 460 vehículos militares, 50 rifles antidrones, 5 helicópteros, 4 aeronaves, 58 drones y 7 células contra explosivos.

Sobre estas últimas, detalló que están integradas por un oficial, un comandante, dos elementos de búsqueda (una pareja de búsqueda de minas), un ayudante desactivador y un oficial desactivador con equipo especial de protección antibombas.

“La intención es despejar dos rutas conformadas por caminos de segundo y tercer orden en áreas de incidencia de artefactos explosivos improvisados”, explicó.

Trevilla Trejo anunció que del 9 de octubre a la fecha se han despejado 36.3 kilómetros.

Respecto a los resultados generales en la entidad, reportó 92 detenciones del 10 de noviembre de 2025 al 4 de noviembre de 2026, entre ellas las de Alonso ‘N’, Poncho; Jesús ‘N’, El Licenciado; Edgar ‘N’, Kamoni; Fernando ‘N’, El Doctor, y de los sujetos apodados R5, Chagolla y Repollo.

De igual manera, informó sobre el aseguramiento de 791 armas, 56 granadas, 19 laboratorios, 5 mil 344 kilos de mariguana, 2 mil 556 kg de metanfetamina, 147 kg de cocaína, mil 657 artefactos explosivos improvisados, 74.6 toneladas de precursores químicos, entre otros.

SPB