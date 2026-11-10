Seguridad

Desactivan Explosivos en Michoacán: Defensa Ha Limpiado 36 Kilómetros de Caminos

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional presenta los resultados de la Operación Paricutín en la entidad

Fuerzas de seguridad en acciones para combatir los artefactos explosivos de los grupos delictivos en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | ArchivoFuerzas de seguridad en acciones para combatir los artefactos explosivos de los grupos delictivos en Michoacán. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Desactivan Explosivos en Michoacán: Defensa Ha Limpiado 36 Kilómetros de Caminos | N+