México Registra 50% Menos Homicidios Dolosos y Logra Reducción Histórica en Octubre 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este martes la reducción de 50% en los homicidios dolosos en el país, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, informó que de septiembre de 2024 a octubre 2026 “se mantiene una tendencia general a la baja en este delito, con una disminución del 50% (del promedio diario) desde el inicio de la presente administración”.

Asimismo, reveló que octubre 2026 “es el octubre más bajo de toda la seria histórica, con 43.4 homicidios promedio al día”.

Al presentar el desglose por entidad federativa, dio a conocer que de enero a octubre 2026, siete estados concretaron el 52.5% (7 mil 766) del total de casos de homicidio doloso:

Estado de México, con 10.6%; Guanajuato, 8.2%; Baja California, 8.1%; Sinaloa, 7.8%; Chihuahua, 7.5%; Guerrero, 5.4%, y Morelos, 4.9%.

En contraste, las cinco entidades que presentaron mayor disminución en el promedio diario de homicidios dolosos son: San Luis Potosí, con -77%; Nayarit, -71.8%; Quintana Roo, -57.7%; Baja California Sur, -54.1%, y Nuevo León, con -50.1%.

Aunque la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública puntualizó que las 32 entidades registraron reducciones.

Por otra parte, dio a conocer que además de la disminución en los homicidios dolosos, también se observó una tendencia general a la baja en los delitos de alto impacto, es decir, aquellos que más afectan a la ciudadanía.

“Al comparar octubre de 2024 cuando se registraban 636.6 delitos de alto impacto en promedio al día, contra octubre de este año que cerró con 409.4 delitos de alto impacto, se logró una disminución del 36%”, dijo.

En el caso de robo de vehículo con violencia, reportó disminución de 52% de promedio diario.

Otros casos con reducción, comparando los primeros 10 meses de 2025 con los primeros 10 meses de 2026, fueron:

Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, con -12.2%; secuestro extorsivo, -28.6%; total de robos con violencia, -16.8%; robo a casa habitación con violencia, -2.5%; robo de vehículo con violencia, -24.9%; robo a transportista con violencia, -27.1%; robo a transeúnte con violencia, -8.7%, y robo a negocio con violencia, -13.1%.

En otro tema, dijo que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1% en el tercer trimestre de 2026, el mínimo histórico desde el 2013.

Mientras que la población adulta que percibe inseguridad en su colonia tuvo una disminución del 28%, pasando de 50.1 en 2018 a 35.9 por ciento en 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de octubre de 2026 se detuvo a 74 mil 033 personas por delitos de alto impacto.

De igual manera, destacó los siguientes aseguramientos: 37 mil 625 armas de fuego; más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas realizadas por la Secretaría de Marina; 588.6 toneladas de droga, incluyendo más de 2 mil 570.1 kilogramos y 9 millones 608 mil 305 pastillas de fentanilo.

Además, dio a conocer que se han desarticulado y desmantelado 2 mil 841 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 24 estados.

Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, anunció que se ha detenido a 2 mil 395 extorsionadores del 6 de julio de 2025 al 30 de octubre de 2026.

SPB