Seguridad

México Registra 50% Menos Homicidios Dolosos y Logra Reducción Histórica en Octubre 2026

El Gobierno federal presenta los datos sobre la disminución del delito desde septiembre 2024

Puesto de control de Policía estatal a la entrada de Chilpancingo, en febrero de 2024. Foto: AP | ArchivoPuesto de control de Policía estatal a la entrada de Chilpancingo, en febrero de 2024. Foto: AP | Archivo
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