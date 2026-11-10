Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Accidentes y Cierres este Martes?

Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes, lluvias y manifestaciones, por lo que es importante anticiparse a posibles contratiempos antes de emprender un viaje. En N+ te damos a conocer las actualizaciones de este martes.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves.

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 10 de noviembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o accidentes

7:56 horas: Registran cierre parcial a la circulación por accidente vial sobre el kilómetro 064+700 en la carretera Saltillo-Monterrey.

8:09 horas: Restablecen circulación en la autopista México-Puebla cerca del kilómetro 30 derivado de un accidente.

8:19 horas: Se registra el cierre parcial de circulación en el kilómetro 245+800 de la carretera Maravatío-Zapotlanejo por atención de un accidente vial.

9:05 horas: Cierre parcial a la circulación en la autopista Cd. Mendoza - Córdoba en el kilómetro 301 con redacción de carriles en atención de volcadura.

9:11 horas: Autopista Guadalajara - Colima sobre el kilómetro 114 mantiene laboras de mantenimiento en dirección a Colima.

11:53 horas: Reportan la presencia de manifestantes en diversas autopistas administradas por CAPUFE:

Autopista México-Puebla marca cierre a la circulación en el kilómetro 108 en el poblado poblado de San Miguel Xoxtla.

Estas vialidades no presentan interrupción de momento:

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca, en ambos sentidos.

Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol, en ambos sentidos.

Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla, en ambos sentidos.

Autopista Salina Cruz - La Ventosa, Plaza de Cobro Ixtepec, en ambos sentidos.