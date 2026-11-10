Movilidad

Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Accidentes y Cierres este Martes?

Conoce las principales afectaciones e incidentes viales registrados en las carreteras del país

Bloqueo de Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Accidentes y Cierres este Martes?Cierre de Carreteras por Transportistas en Sinaloa el 26 de Octubre 2026. Foto: CUARTOSCURO

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Actualización vial: Conoce las carreteras afectadas por accidentes y cierres este 10 de noviembre. Anticípate a los contratiempos y planifica tu ruta.

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