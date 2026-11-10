No Pases por Aquí porque Hay Bloqueo en CDMX: Cierres y Alternativa Vial

Este martes se tienen previstas diversas movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX), las cuales ocasionarán afectaciones viales en alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Habrá protestas de trabajadores de plataformas digitales, manifestaciones para exigir justicia por víctimas de feminicidio, solicitudes relacionadas con el acceso a la vivienda y un bloqueo de estudiantes contra la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas.

¿Dónde habrá bloqueos y movilizaciones?

A las 12:00 horas, la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales realizará una concentración frente a las oficinas corporativas de VEMO Impulso, ubicadas en Campos Elíseos número 345, colonia Polanco V Sección.

Si te diriges a Campos Elíseos, considera circular por Paseo de la Reforma o avenida Ejército Nacional.

Por otra parte, durante el día, familiares y amigos de víctimas de feminicidio acudirán a los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Dr. Lavista número 114, colonia Doctores.

La movilización busca exigir justicia por dos mujeres originarias de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, víctimas de feminicidio el pasado 30 de octubre en un domicilio de la colonia La Turba, alcaldía Tláhuac. También solicitarán que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y que el caso no quede impune.

Para evitar la zona de los juzgados, puedes considerar el Eje Central Lázaro Cárdenas o la avenida Cuauhtémoc.

A lo largo del día, integrantes del Movimiento Sin Techo y Campamento Camarada Celestino se concentrarán en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en Donceles y Allende, en el Centro Histórico. Su principal exigencia es ser incorporados a programas de vivienda.

Contempla el Eje Central Lázaro Cárdenas o José María Izazaga como alternativas viales.

Se prevé que a las 10:00 horas, estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel 6 Vicente Guerrero, se reúnan en las inmediaciones de la estación Constitución de 1917, ubicada en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Luis Manuel Rojas, colonia Los Ángeles.

Los alumnos manifestarán su rechazo a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas. Argumentan que estos dispositivos permiten mantener comunicación con sus familiares ante emergencias y funcionan como herramientas de consulta y apoyo educativo, particularmente en planteles públicos con acceso limitado a internet.

Avenida Tláhuac o Eje 6 Sur pueden ser tus rutas alternas.

FBPT