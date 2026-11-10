Movilidad

No Pases por Aquí porque Hay Bloqueo en CDMX: Cierres y Alternativa Vial

En distintas alcaldías habrá movilizaciones de estudiantes, de trabajadores de plataformas digitales y de familiares de víctimas de feminicidio

Repartidores de plataformas digitalesRepartidores de comida por aplicación se manifestaron el pasado 9 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

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