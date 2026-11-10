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‘Es Una Farsa y Acto de Protagonismo’: Hegseth Responde a Posible Destitución

Es un "espectáculo político", aseguró el secretario de Guerra estadounidense

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados UnidosConferencia de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Foto: Reuters

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Pete Hegseth califica de 'farsa' la moción de destitución presentada por Massie. ¿Es un acto de protagonismo o un intento legítimo de control político?

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