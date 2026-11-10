‘Es Una Farsa y Acto de Protagonismo’: Hegseth Responde a Posible Destitución

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, dio una conferencia de prensa hoy en la que calificó como un “espectáculo político” su posible destitución, moción presentada por Thomas Massie, legislador republicano disidente en la Cámara de Representantes, por su presunta mala gestión en la guerra contra Irán y otras acciones.

“Voy a ir al grano: lo que está intentando un congresista descontento y derrotado no es una medida de control ni una forma de exigir rendición de cuentas, sino un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, afirmó Pete Hegseth.

El secretario de Guerra dijo que se trata del “momento en que un hombre, en sus últimos días en el Congreso, intenta hacer daño a este presidente, a este país y, lo que es más irresponsable, a los guerreros que lo defienden”.

“Esto es una farsa y un acto de protagonismo y todo mundo lo sabe”, aseveró.

Hegseth aseguró que la moción no juzga "delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno" sino "desacuerdo sobre políticas".

"El remedio adecuado para un desacuerdo político es legislación, es debate, es la próxima elección presidencial", señaló el jefe del Pentágono.

Recalcó que “ningún secretario de Guerra ni secretario de Defensa ha sido jamás sometido a un juicio político por llevar a cabo operaciones militares legales”.

Thomas Massie presentó el lunes la moción de juicio político contra el secretario de Defensa, proceso conocido como impeachment, una semana después de las elecciones intermedias que le entregaron la mayoría a los demócratas en el Congreso.

Massie no pudo presentarse a las elecciones legislativas porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por el presidente Donald Trump.

La moción, con ocho acusaciones, podría ser aprobada en la Cámara de Representantes si consigue suficientes votos de los republicanos, pero no tiene posibilidades de lograr los dos tercios necesarios en el Senado, es decir 67 de 100 sufragios.

Sin embargo, una moción de censura debilitaría a Hegseth, quien ha destituido a decenas de altos cargos militares en el Pentágono.

Hegseth también fue acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

En tanto, Trump ha respaldado la gestión de Hegseth y ha destacado el trabajo para lograr la detención del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como las operaciones militares contra Irán, que han "aniquilado" su armada y su fuerza aérea.

Con información de N+.

RMT