Internacional

Accionistas Demandan a Nvidia y su Director por Relación con Supuesta Espía China

Una firma legal estadounidense presentó una demanda colectiva contra la empresa y su director ejecutivo, Jensen Huang

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante evento en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026. Foto: AFP | ArchivoEl fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, durante evento en Las Vegas, Nevada, el 5 de enero de 2026. Foto: AFP | Archivo

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