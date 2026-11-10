Accionistas Demandan a Nvidia y su Director por Relación con Supuesta Espía China

Accionistas de Nvidia presentaron una demanda colectiva contra la compañía y su director ejecutivo, Jensen Huang, por la supuesta relación extramarital del empresario con una mujer acusada de ser espía china.

La firma legal estadounidense Rosen Law Firm dio a conocer que presentó la demanda en la que acusa a Huang y al gigante de la inteligencia artificial Nvidia de no revelar a los accionistas esta relación.

En octubre pasado, el diario The New York Times reportó que Huang tuvo una relación cercana con Alice Huang, ejecutiva china ligada a la empresa de centros de datos Megaspeed, de Singapur.

La mujer no es familia del jefe ejecutivo de Nvidia, de 63 años y nacido en Taiwán.

Cabe señalar que las acciones del fabricante de chips se desplomaron después de que Nvidia abrió una investigación sobre los informes de que Huang había sido "el objetivo de una operación de inteligencia extranjera", que Pekín niega.

La lucha por la supremacía tecnológica

China compite por la supremacía tecnológica con Estados Unidos, que restringe la exportación de los chips de silicona más avanzados.

Nvidia es el líder mundial en la fabricación de los chips empleados para entrenar y operar modelos de IA.

Según la demanda presentada el lunes en una corte federal de California, Huang y Nvidia engañaron a los accionistas sobre las preocupaciones de seguridad nacional que plantea la relación, y que sus declaraciones engañosas "inflaron artificialmente" las acciones de Nvidia.

En un mensaje a los empleados de la empresa, Huang admitió que había sido "infiel" a su esposa.

Huang es una figura central en el auge de la inteligencia artificial y un asesor informal del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a regular esa industria para evitar que China tome la delantera en su desarrollo.