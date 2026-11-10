EUA y Países Europeos Defienden Integridad de Ucrania Previo a Reunión con Rusia

Negociadores estadounidenses y europeos aseguraron el martes que la "integridad territorial" y la "soberanía" de Ucrania deben ser respetadas en cualquier acuerdo con Rusia y expresaron su compromiso en una arquitectura de seguridad "fuerte" en el continente tras la guerra.
El comunicado conjunto se publicó después de una reunión entre representantes estadounidenses, europeos y ucranianos en Abu Dabi antes de las negociaciones entre Kiev y Moscú, mediadas por Washington.
"Los participantes reafirmaron su compromiso común con una arquitectura y unos mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra" y señalaron que "cualquier mecanismo futuro debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión independiente, y ofrecer garantías de seguridad creíbles para Ucrania", dijeron en la declaración conjunta.
El equipo negociador ucraniano se reunió en Abu Dabi con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea y con los mediadores estadounidenses antes de que comenzara en la capital emiratí la primera ronda de contactos directos entre ucranianos, rusos y estadounidenses en más de ocho meses.
"Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones", escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.
ASJ