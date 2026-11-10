EUA y Países Europeos Defienden Integridad de Ucrania Previo a Reunión con Rusia

Negociadores estadounidenses y europeos aseguraron el martes que la "integridad territorial" y la "soberanía" de Ucrania deben ser respetadas en cualquier acuerdo con Rusia y expresaron su compromiso en una arquitectura de seguridad "fuerte" en el continente tras la guerra.

El comunicado conjunto se publicó después de una reunión entre representantes estadounidenses, europeos y ucranianos en Abu Dabi antes de las negociaciones entre Kiev y Moscú, mediadas por Washington.

"Los participantes reafirmaron su compromiso común con una arquitectura y unos mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra" y señalaron que "cualquier mecanismo futuro debe respetar la soberanía, la integridad territorial y la capacidad de decisión independiente, y ofrecer garantías de seguridad creíbles para Ucrania", dijeron en la declaración conjunta.

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El equipo negociador ucraniano se reunió en Abu Dabi con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea y con los mediadores estadounidenses antes de que comenzara en la capital emiratí la primera ronda de contactos directos entre ucranianos, rusos y estadounidenses en más de ocho meses.

"Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones", escribió en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.

ASJ