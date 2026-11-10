Internacional

EUA y Países Europeos Defienden Integridad de Ucrania Previo a Reunión con Rusia

Steve Witkoff dijo que las partes hablaron de su objetivo común de poner fin a la guerra con una solución que garantice la seguridad a la hora de tomar decisiones sobre los intereses de Kiev

EuropeosFoto: Reuters.

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