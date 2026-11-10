Rechazan en California Implementar Impuesto a la Riqueza de los Multimillonarios

Los votantes de California votaron en contra de convertirse en el primer estado del país en implementar un impuesto sobre el patrimonio neto de los multimillonarios, luego de una férrea disputa electoral que provocó un enorme gasto por parte de algunos de los más reconocidos líderes de la industria tecnológica para tratar de evitar un incremento sobre sus impuestos.

El fracaso de la medida es un triunfo para los líderes demócratas que se opusieron a ella, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien sopesa la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028. Los detractores del impuesto, conocido como la Propuesta 40, afirmaron que la medida habría llevado a algunos de los contribuyentes más ricos a abandonar el estado.

La mayoría de los californianos vota por correo, y se cuenta cualquier boleta con matasellos del día de las elecciones que llegue dentro de una semana, lo que significa que a menudo se necesitan días o incluso semanas para que se definan las contiendas ajustadas. The Associated Press determinó el lunes que el "no" había recibido suficientes votos para ganar.

El voto por el "no" fue aproximadamente 10 veces mayor al del "sí". Tan sólo el cofundador de Google, Sergey Brin, aportó más de 100 millones de dólares a un comité de acción política que trabajó para derrotar la propuesta.

La medida habría establecido un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los californianos cuyo patrimonio neto supera los 1.000 millones de dólares. La mayor parte de ese dinero habría sido utilizada para compensar los recortes de fondos federales a la atención médica, mientras que el 10% se habría destinado a programas de educación y asistencia alimentaria. El sindicato SEIU United Healthcare Workers West, que respaldó el impuesto, sostuvo que era necesario para reemplazar un estimado de cerca de 100 mil millones de dólares que perderá el estado en fondos federales para atención médica durante cinco años.

La Propuesta 40 fue hasta ahora la mayor prueba del país de una idea que los progresistas han defendido durante mucho tiempo: aumentar los impuestos a los ultrarricos apuntando a la principal forma en que ganan su dinero -a través de sus inversiones, en lugar de los cheques de pago que reciben por su trabajo.

La medida atrajo el apoyo de líderes progresistas fuera del estado, incluido el senador de Vermont Bernie Sanders, quien realizó mítines en ciudades de toda California en las últimas semanas de la contienda para instar a los votantes a aprobarla.

La campaña "Sí a la 40" dijo que la medida buscaba proteger la atención médica para los californianos y que volverán a poner un impuesto en la boleta en 2028 si los pacientes no están protegidos.

"Comprar una elección no es lo mismo que ganar el debate", dijeron los partidarios de la medida en un comunicado el lunes. "Los multimillonarios pueden haberse comprado una victoria temporal en las urnas, pero no se han comprado el fin de este debate, y esto es sólo la primera ronda".

Los multimillonarios donaron millones de dólares a un comité de acción política, Building a Better California, que trabajó para derrotar la medida. El comité, que respaldó otras medidas en la boleta diseñadas para anular el impuesto, recaudó más de 333 millones de dólares, casi un tercio de los cuales provino de Brin.

La encuesta AP Voter Poll indica que la mayoría de los votantes jóvenes en California -los menores de 30 años- votó "sí" en la Propuesta 40. Los votantes de mayor edad fueron mucho menos favorables, con aproximadamente 7 de cada 10 votantes de 65 años o más diciendo que votaron "no" en la medida electoral.

Aproximadamente la mitad de los votantes con un ingreso familiar inferior a 100 mil dólares anuales dijo que apoyaba la iniciativa. Cerca de 6 de cada 10 votantes de California con un ingreso de 100 mil dólares o más dijeron que se oponían.

Brin, junto con su compañero cofundador de Google Larry Page, estuvo entre los multimillonarios que comenzaron a cortar lazos con el estado en anticipación del posible impuesto. Otro magnate tecnológico, Mark Zuckerberg, dijo que permanecería en el estado durante ocho años e hizo un acuerdo con Meta para ayudarle a pagar el impuesto sin perder su participación accionaria en la empresa.

Algunos temían que la medida pudiera expulsar del estado a contribuyentes adinerados

Algunos aliados demócratas tradicionales, incluidos Planned Parenthood y la Asociación Médica de California, formaron parte de una coalición que se oponía. Les preocupaba cómo se repartirían los ingresos fiscales y el posible impacto en el presupuesto del estado si hubiera un éxodo masivo de contribuyentes adinerados. El presupuesto de California depende en gran medida del impuesto sobre la renta de los residentes más ricos del estado.

"La Propuesta 40 fue un experimento imprudente realizado sobre la economía de nuestro estado con poca consideración por los daños que causaría", dijo la coalición en un comunicado.

Robert Swonger, un técnico de cristales de automóviles que vive cerca de Sacramento y es políticamente independiente, dijo antes de que concluyera la votación el 3 de noviembre que planeaba votar en contra.

"Obviamente, me gustaría que los multimillonarios no tuvieran tanto dinero como tienen", dijo.

"Pero no creo que gravarlos hasta hacerlos desaparecer vaya a funcionar", añadió.

Los políticos progresistas, incluidos Sanders y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, han apoyado durante mucho tiempo un impuesto federal sobre el patrimonio. Newsom dice que un impuesto sobre el patrimonio en California pondría al estado en desventaja, pero apoya un impuesto mínimo nacional para cualquiera con un patrimonio neto superior a 100 millones de dólares.

Días antes de que Sanders realizara mítines en ciudades de California el mes pasado, Newsom dijo a los reporteros que el enfoque del senador en la desigualdad de la riqueza era "acertado". Pero dijo que "en este tema, discrepamos fundamentalmente".

Los partidarios del impuesto de California comenzaron a difundir anuncios recientemente en Nueva Hampshire, Nuevo México y Virginia, estados que votarán temprano en las primarias presidenciales demócratas de 2028, que critican a Newsom por su oposición a la medida.

ASJ