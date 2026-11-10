Internacional

Rechazan en California Implementar Impuesto a la Riqueza de los Multimillonarios

El fracaso de la medida es un triunfo para los líderes demócratas que se opusieron a ella, incluido el gobernador Gavin Newsom

MultimillonariosLa medida habría establecido un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los californianos cuyo patrimonio neto supera los mil millones de dólares. Foto: Reuters.

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