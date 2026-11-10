Seguridad

Rescatan a Dos Trabajadoras y Un Perro tras Inundación en Matamoros

Con apoyo de una lancha, elementos de la Guardia Estatal y Cruz Verde realizaron las maniobras para salvaguardar a las mujeres

Rescatan a Dos Trabajadores y Un Perro tras Inundación en MatamorosElementos de la GE y Cruz Verde Acudieron al Llamado de Emergencia. Foto: SSPT

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Dos trabajadoras y un perro fueron salvados de una tienda inundada. La Guardia Estatal y Cruz Verde actuaron con rapidez

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