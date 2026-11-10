Rescatan a Dos Trabajadoras y Un Perro tras Inundación en Matamoros

Dos trabajadoras de una tienda de conveniencia y un perro fueron rescatados por elementos de la Guardia Estatal y personal de la Cruz Verde, luego de quedar atrapados al interior de un establecimiento inundado en la colonia Las Norias, en Matamoros.

El rescate se realizó tras la activación del Plan Tamaulipas y la atención de un reporte canalizado por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5i), que alertó sobre una acumulación de agua superior a un metro de altura en el cruce de la avenida Solidaridad con las calles Agua Gorda y Agua Dura.

Ante las dificultades para ingresar a la zona, debido al nivel del agua, elementos de la Guardia Estatal establecieron un perímetro de seguridad y realizaron labores de inspección, en espera del personal especializado de rescate.

Con apoyo de una lancha y desplazándose a pie por el área inundada, los cuerpos de auxilio lograron llegar hasta el establecimiento y poner a salvo a las dos empleadas y a su mascota.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), ambas mujeres fueron valoradas y se encontraban en buen estado de salud, por lo que pudieron retirarse del lugar.