Política

Diputados Aprueban Presupuesto 2027 que Prevé Gasto de 10.6 Billones de Pesos

El proyecto contempla un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al presupuesto de 2026

PresupuestoEn general, el presupuesto del próximo año contempla un aumento en promedio del 10% en Salud, Educación y Seguridad. Foto: Cuartoscuro.

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