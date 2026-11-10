Diputados Aprueban Presupuesto 2027 que Prevé Gasto de 10.6 Billones de Pesos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos.

Tras seis horas de debate, el aval fue con 372 votos a favor de Morena, PT, Partido y Movimiento Ciudadano que se les unió. Mientras que 102 legisladores del PAN y PRI votaron en contra.

El proyecto contempla un gasto que representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al presupuesto de 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento.

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PAN y PRI presentaron mociones suspensivas para devolver el dictamen a la Comisión, tras asegurar que el Presupuesto no genera bienestar individual, ni colectivo.

"Y tiene cuatro características, uno, no genera crecimiento y menos bienestar, dos, reproduce las malas prácticas del sexenio anterior, entre ellas la falta de planeación, tres, se encuentra atado a la herencia de gasto irracional de López Obrador y sus obras inútiles, cuatro, nos aleja de la justicia y la soberanía", acusó Rubén Moreira, coordinador de la bancada del tricolor.

En general, el presupuesto del próximo año contempla un aumento en promedio del 10% en Salud, Educación y Seguridad.

Uno de los puntos más destacados fue el recorte de 6 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), justo cuando este organismo organizará las elecciones intermedias, las más grandes en la historia del país.

Del recurso reducido al órgano electoral, 3 millones irán al programa La Escuela es Nuestra; mil millones a Medio Ambiente; 700 millones a la Agencia Federal de Aviación; 362 millones a la Secretaría de las Mujeres; 300 millones a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas; y 20 millones se destinarán a la Secretaría de Turismo.

La morenista Merilyn Gómez, presidenta de la Comisión Presupuesto, dijo que el recorte al INE fue para acabar con el dispendio público.

"6 mil millones de pesos al presupuesto del INE, con lo cual se demuestra que, con la nueva era de la transformación, el dinero público es sagrado y le pertenece a la gente, dejamos claro que no hay marcha atrás: se acabaron los excesos, los lujos y el despilfarro en las instituciones que se resistían a abrazar la austeridad republicana que el pueblo exige", argumentó.

Asimismo, se aprobaron 6mil 500 millones de pesos para el saneamiento del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara, un caso que ha generado protestas por la contaminación del recurso hídrico en el último año.

Este apartado genero un debate de panistas y emecistas, pues los diputados del blanquiazul acusaron que los del partido naranja eran "migajeros" por aceptar el 0.06% del presupuesto y sumarse al oficialismo para la aprobación.

"Hoy tenemos la oportunidad de respaldar acuerdos, compromisos concretos que permitan atender las necesidades urgentes de la población, y me refiero particularmente a dos temas fundamentales: el agua para Jalisco y la movilidad para Nuevo León", dijo Gloria Núñez, de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, Morena responsabilizó al gobernador de Jalisco por la mala calidad del agua.

"Y hoy, el señorito, fan de querer lavarse la cara, de quedar bien y de colgarse medallitas ajenas, anda diciendo que él va a resolver el agua, cuando lo que realmente era, lo que él buscaba era privatizar el sistema de abastecimiento del agua. Y por eso le tiene que entrar nuestra presidenta", indicó el diputado oficialista Mario Carrillo.

Legisladores de Acción Nacional igual se enfrentaron a los del Partido del Trabajo, debido a que se autorizaron 618 millones de pesos a los llamados CENDIS (Centro de Desarrollo Infantil) que controla la fuerza política liderada por Alberto Anaya Gutiérrez. Ese dinero provino del recorte al INE.

"El proyecto el PT lo empuja, pero el partido no maneja un solo peso de ese presupuesto, todo se maneja vía la Secretaría de Educación de los estados", afirmó el petista Reginaldo Sandoval.

Pero el PAN reprochó la reserva que metieron para destinar los recursos a Educación Inicial.

"Una reserva corrupta en donde se roban del INE 618 millones de pesos para unos supuestos Cendis, Cendis que han sido señalados bajo la corrupción, Cendis que tienen denuncias penales por más de 100 millones de pesos, no es educación, se llama mapachería electoral", señaló el panista Héctor Saúl Téllez.

Las curules de los diputados se llenaron de carteles y a veces la tribuna. Las panistas decían: "Presupuesto de Morena, más deuda, menos carreteras" o "Morena aprueba Presupuesto para que se lo robe Andy", "Taddei" y "Los Juguetes de Andy".

Los priistas exhibieron carteles con leyendas como: "Las carreteras mexicanas están abandonadas" o "Morena es Taddei".

Morena respondió con otros carteles: "Presupuesto con alma", "Jalisco tiene presupuesto para su futuro", "La Mafia Electoral empezó con el PRIAN".

El presupuesto 2027 prevé un billón 25 mil 400 millones de pesos para programas sociales, equivalente al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras que en materia de inversión, se proyectan recursos por un billón 133 mil 613.2 millones de pesos. El gasto federalizado, destinado a las entidades federativas, ascenderá a tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

El presupuesto incluye dos nuevos apartados: uno para Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos, y otro para Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos. Además, contempla 75 mil 671.1 millones de pesos para el rubro de seguridad.

La noche de este lunes, se registraron cerca de 2 mil reservas para discutirse en lo particular a partir de las 9:00 horas de mañana. Se espera que la discusión se extienda durante todo el día y se extienda hasta la madrugada del miércoles.

Con información de Héctor Guerrero

ASJ