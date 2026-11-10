Internacional

Corte Suprema de EUA Autoriza a Trump Reanudar Construcción de Muro Fronterizo en Texas

Esta parte del muro es en un tramo de 482 kilómetros en el suroeste de Texas y colinda al sur con México a lo largo del Río Bravo con los estados de Chihuahua y Coahuila

Corte Suprema de EUA autoriza a Trump reanudar trabajos en el muroCuartoscuro

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