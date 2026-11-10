Corte Suprema de EUA Autoriza a Trump Reanudar Construcción de Muro Fronterizo en Texas

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes al Gobierno de Donald Trump a continuar la construcción de un tramo del muro fronterizo en el oeste de Texas, incluido el parque nacional Big Bend.

Con esta decisión, argumentada en cinco páginas, se podrá reanudar la construcción del muro y la instalación de equipos de vigilancia en esta parte de la frontera con México, frenadas por una corte de un distrito de Texas.

El presidente republicano ha defendido desde hace tiempo la construcción o el refuerzo de barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como un elemento central de sus amplias restricciones a la inmigración.

Sin embargo, el impulso de su administración por extender la infraestructura fronteriza hacia el interior del parque nacional, ubicado a 400 kilómetros al sureste de El Paso, enfrentó la oposición de autoridades locales, conservacionistas e incluso de algunos republicanos de Texas.

“El interés del gobierno”, señaló el tribunal en su resolución, “prevalece sobre cualquier perjuicio estético, recreativo o ambiental alegado por las partes demandadas”.

La decisión del Gobierno de levantar un muro en esta región provocó una oleada de críticas de grupos ambientalistas y residentes de la zona, quienes presentaron la demanda inicial para detener el proyecto.

La jueza de tendencia liberal Ketanji Brown Jackson fue la única integrante del tribunal, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, en expresar públicamente su desacuerdo con la decisión.

Un letrero pintado con el mensaje “No wall” aparece junto a un mural en Alpine, Texas, Estados Unidos, 9 de noviembre de 2026. Reuters

En su fallo del lunes, la Corte Suprema indicó que la ley en cuestión probablemente impide la revisión judicial de los argumentos planteados en la demanda.

“La administración Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los parques nacionales más importantes de Estados Unidos, y la Corte Suprema acaba de darles luz verde”, destacó Laiken Jordahl, defensor de los terrenos públicos a nivel nacional del Centro para la Diversidad Biológica.

El Parque Nacional Big Bend tiene más de 324 mil hectáreas de tierras protegidas a lo largo de la frontera con México, que albergan especies animales amenazadas, yacimientos arqueológicos y paisajes emblemáticos.

Las organizaciones conservacionistas demandantes presentaron su caso en abril y alegaron que el Gobierno de Trump había violado la Constitución al eximir las obras del cumplimiento de decenas de leyes para acelerar la construcción de barreras fronterizas.

El Centro para la Diversidad Biológica, una de las organizaciones ambientalistas que presentaron la demanda contra el muro, rechazó de inmediato la decisión.

"El Gobierno de Trump y sus contratistas están empeñados en destruir uno de los mayores parques nacionales de Estados Unidos", dijo Laiken Jordahl, activista del Centro, en un comunicado.

El sector de Big Bend, que abarca 832 kilómetros de la frontera, es uno de los que menos cruces irregulares registran. En 2025 concentró apenas 1.3% de las detenciones en la frontera.

HVI