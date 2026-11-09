Teddy Riner, Cinco Veces Campeón Olímpico de Judo, Competirá por Presidencia de Francia

El judoca francés Teddy Riner anunció este lunes que buscará la Presidencia de Francia en las elecciones de 2027, con una propuesta centrada en la unidad nacional y la reconstrucción del país.

El deportista, de 37 años y ganador de cinco medallas de oro olímpicas, confirmó su decisión mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que manifestó su intención de competir por el Palacio del Elíseo.

“Me llamo Teddy Riner y hoy se los digo mirándolos a los ojos: soy candidato a la elección presidencial de 2027”, expresó.

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La candidatura también fue presentada en una entrevista con el diario francés Le Parisien, donde explicó que busca contribuir a superar las divisiones políticas y sociales. Aseguró que no se identifica con la derecha ni con la izquierda y que pretende convertirse en un presidente capaz de unir a los franceses.

Su lema de campaña es “La France qu’on veut” (La Francia que queremos).

Entre los problemas que señaló se encuentran el endeudamiento público, la pérdida del poder adquisitivo, la inseguridad y la falta de oportunidades para las nuevas generaciones.

También abordó la discriminación y la igualdad de oportunidades, al considerar que ningún joven debería tener limitado su futuro por su origen, apellido, contactos o color de piel.

Teddy Pierre-Marie Riner nació el 7 de abril de 1989 en Pointe-à-Pitre, Guadalupe, territorio francés de ultramar. Es considerado uno de los judocas con más reconocimiento en su disciplina de la historia.

En su trayectoria olímpica consiguió cinco medallas de oro: dos en la categoría individual, en Londres 2012 y Río 2016; una en la prueba por equipos mixtos de Tokio 2020; y dos más en París 2024, tanto en la competencia individual como por equipos.

A estos resultados se suman 11 títulos mundiales y cinco campeonatos europeos, logros que lo convirtieron en una de las principales figuras deportivas de Francia.

Su incursión en la política representa un cambio de rumbo en su trayectoria, aunque anteriormente había manifestado interés en participar en la vida pública de su país.

Aunque anunció su intención de competir en las elecciones de 2027, Riner todavía debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación francesa para aparecer en la lista definitiva de candidatos.

Uno de ellos es reunir al menos 500 respaldos de funcionarios electos, entre ellos alcaldes, parlamentarios y representantes locales. Las firmas deben proceder de un mínimo de 30 departamentos o territorios de ultramar diferentes.

De acuerdo con el calendario electoral, la primera vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el 18 de abril de 2027, mientras que la segunda se celebraría el 2 de mayo.

Pese a su nuevo proyecto político, Riner aseguró que no tiene intención de abandonar el judo y mantiene abierta la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscaría otra medalla de oro individual.

PT