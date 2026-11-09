Internacional

Teddy Riner, Cinco Veces Campeón Olímpico de Judo, Competirá por Presidencia de Francia

El campeón de 37 años propone superar las divisiones políticas y plantea combatir el endeudamiento, la inseguridad y la pérdida del poder adquisitivo

Teddy Riner, Cinco Veces Campeón Olímpico, Anuncia Candidatura Presidencial para 2027 en FranciaFoto: X @teddyriner
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