Embajador Lazzeri Visita Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, visitó este lunes el centro de procesamiento de la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) en Laredo, Texas, para conocer las condiciones en las que se encuentran los connacionales detenidos.

Durante su visita al centro de procesamiento, Lazzeri acompañó la labor del equipo consular de la embajada de México en Estados Unidos.

"La protección de sus derechos, el acceso oportuno a la asistencia consular y un trato digno son prioridades permanentes del Gobierno de México", escribió vía X el embajador.

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El Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza del Sector Norte de Laredoes una instalación temporal y de detención en Laredo, Texas, donde se recibe, procesa y evalúa a personas migrantes detenidas.

El Centro de Procesamiento de la USBP en Laredo funciona como el centro de recepción y registro biométrico para las personas detenidas en la frontera, antes de que sean transferidas a centros de detención de ICE.

La USBP es la agencia federal de aplicación de la ley encargada de vigilar y asegurar las fronteras terrestres y costeras de Estados Unidos.

Durante el segundo mandato de la administración Trump, la Patrulla Fronteriza ha tenido un papel central en la campaña contra la migración ilegal del republicano.

AMP