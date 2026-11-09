Internacional

Embajador Lazzeri Visita Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en Laredo, Texas

Durante su visita al centro de procesamiento, Lazzeri acompañó la labor del equipo consular de la embajada de México en Estados Unidos

El embajador Roberto Lazzeri. Foto: Embajada de México en EUAEl embajador Roberto Lazzeri. Foto: Embajada de México en EUA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+