Internacional

Presentan Moción para Destituir a Pete Hegseth, el Secretario de Defensa de Estados Unidos

El republicano Thomas Massie impulsa un juicio político contra el encargado del Pentágono por las acciones en Irán y Venezuela

Promueven Juicio político a Hegseth, secretario de DefensaEl secretario de Defensa, Pete Hegseth, escucha al presidente Donald Trump mientras habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: AP

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