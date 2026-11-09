Presentan Moción para Destituir a Pete Hegseth, el Secretario de Defensa de Estados Unidos

El representante republicano Thomas Massie impulsó el lunes una votación para someter a juicio político al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en busca de destituir a una de las figuras más destacadas de la administración del presidente Donald Trump tras las aplastantes derrotas electorales.

La moción del republicano de Kentucky se centra principalmente en la guerra en Irán, pero también incluye referencias al papel de Hegseth en las acciones militares llevadas a cabo en Yemen y Venezuela.

Afirmó que las acciones del secretario constituyen "delitos graves y faltas" y que su liderazgo en el Pentágono "justifica, por lo tanto, un juicio político".

La votación en la Cámara de Representantes podría ocurrir a mediados de esta semana, lo que ejercería presión sobre los republicanos, muchos de los cuales atribuyeron su aplastante derrota electoral a la guerra con Irán.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, había intentado evitar este desenlace y advirtió a los legisladores que no destituyeran al secretario de Defensa mientras Estados Unidos estuviera en tensiones militares con Oriente Medio.

“Destituir a un secretario del Gabinete en este momento, especialmente al del Departamento de Guerra en medio de hostilidades en el extranjero, sería una imagen terrible, algo terrible que verían tanto nuestros aliados como nuestros enemigos”, dijo Johnson, republicano, al inaugurar la sesión.

“No destituimos a los secretarios del gabinete para obtener réditos políticos ni para recurrir a trucos baratos, y creo que esto es de eso de lo que se trata, y creo que todo el mundo lo sabe.”

Se espera que la mayoría de los demócratas de la Cámara de Representantes apoyen el juicio político contra Hegseth, y el líder demócrata Hakeem Jeffries dijo durante el fin de semana que es hora de que el secretario de Defensa se vaya.

Si la Cámara de Representantes vota a favor de la destitución de Hegseth, el caso pasaría al Senado para un posible juicio. Los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras hasta que el nuevo Congreso, con los demócratas al mando, se reúna en enero.

Por su parte, Pete Hegseth defendió las acciones militares estadounidenses en contra de Irán y Yemen, las cuales han sido encabezadas por el presidente Donald Trump, así como las operaciones para intervenir en Venezuela.

“Si quieren cuestionar lo que hicimos en Epic Fury, Rough Rider o la captura de Nicolás Maduro, están cuestionando a las tropas y lo que lograron, que es histórico”, dijo Hegseth a los periodistas el lunes.

Hegseth también anunció que el martes ofrecería una inusual rueda de prensa, la primera en más de 180 días, sobre la amenaza de juicio político. Su última comparecencia fue en mayo, y desde entonces no ha ofrecido ninguna sobre la guerra con Irán, los ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico ni otras acciones militares estadounidenses.

TLS