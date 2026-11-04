¿Donald Trump Es Demócrata o Republicano? Este Partido Debe Fortalecer en Elecciones Intermedias

Este martes 3 de noviembre de 2026 se celebran las Elecciones Intermedias de Estados Unidos, en las que se elige la totalidad de la Cámara Baja, un tercio de la Cámara Alta, así como algunos alcaldes y mandos locales, lo que podría cambiar el tablero político de Donald Trump.

Dada la relevancia de estas votaciones -que ocurren a finales del segundo año de Gobierno de Trump-, ha surgido la duda de si el presidente de Estados Unidos es Demócrata o Repúblicano, toda vez que los resultados marcarían el rumbo político hacia la segunda mitad de su mandato.

Debido a que la jornada electoral se extiende durante varias horas, en N+ puedes dar seguimiento minuto a minuto de los resultados y últimas noticias en torno a las Elecciones Intermedias de Estados Unidos en 2026.

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¿Donald Trump es demócrata o repúblicano?

En la página web de La Casa Blanca se aborda la vida política de Donald Trump, el magnate que se convirtió en el 45° presidente de Estados Unidos.

Ahí se detalla que el 16 de junio de 2015 el entonces empresario anunció su candidatura presidencial, y posteriormente aceptó la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos en julio de 2016, tras derrotar a 17 contendientes durante las primarias republicanas.

El 8 de noviembre de ese mismo año, Donald Trump fue electo presidente al ganar 304 votos electorales contra los 227 que obtuvo Hillary Clinton.

En 2022 anunció su segunda candidatura y en 2024 ganó nuevamente la nominación republicana durante el primer día de la Convención Nacional Republicana. El 6 de noviembre de 2024 obtuvo su segunda victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al obtener 312 votos electorales frente a los de Kamala Harris.

De modo que el presidente Donald Trump ha representado en el poder al Partido Republicano de Estados Unidos.

¿A qué partido debe fortalecer Trump en las Elecciones Intermedias de 2026?

Dado que fue electo por el Partido Republicano, Trump debe fortalecer esta ideología hacia la segunda mitad de su segundo mandato.

Este periodo electoral se considera una especie de refrendo para el gobierno en funciones, debido a que según los resultados electorales, el presidente Trump se puede ver obligado a modificar su agenda y buscar consensos.

El Congreso es uno de los Poderes del Estado y su control es fundamental para la elaboración de las Leyes, por lo que Trump ha tomado parte activa en las Elecciones Intermedias al promocionar en el perfil de su cuenta de TruthSocial a los candidatos que respalda en los distintos estados.