Internacional

¿Donald Trump Es Demócrata o Republicano? Este Partido Debe Fortalecer en Elecciones Intermedias

Las Elecciones Intermedias se celebran a la mitad de los mandatos presidenciales de cuatro años, durante el primer martes de noviembre 2026.

Donald Trump de qué partido es, repúblicano o demócrata.Este 3 de Noviembre de 2026 se celebran las Elecciones Intermedias 2026 en Estados Unidos, con lo que Trump debe fortalecer a su partido. Foto: Reuters.
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