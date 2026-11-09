¿Carlos Emilio González Dejará de ser Presidente del Club Tigres? Esto Sabemos

El Club Tigres dominó la Liga MX durante varios años, producto de los grandes fichajes que el equipo realizó y gracias al trabajo de los entrenadores que pasaron por el club. Con jugadores como André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán como grandes referentes, el conjunto felino ganó múltiples campeonatos de Liga MX y se consagró como uno de los equipos más importantes de México.

Sin embargo, el presente de la institución no es del todo bueno ya que, por primera vez en 12 años, no lograron clasificar a la Liguilla. Tigres apenas ha logrado sumar 15 puntos en 16 partidos del Apertura 2026 y parece que los malos resultados comenzarán a pasar factura al interior del club.

Y es de acuerdo con reportes en redes sociales, Carlos Emilio González ya no será el presidente del Club Tigres, esto a poco más de cinco meses de asumir el cargo. De acuerdo con dichos reportes, una de las razones por las que abandonaría el puesto es por un supuesto acoso laboral, algo a lo que incluso David Faitelson, periodista de TUDN, ha reaccionado.

"Ahora resulta que el presidente de Tigres se marcha por acoso laboral… Mientras más se hurga en el club, más “basura” sale… ¿Qué han hecho con un equipo de época? ¿Qué le pasa a Cemex? ¿Es un tema de “juniors”? ¿Debe o puede pedir cuentas la U de NL?", escribió Faitelson en su cuenta oficial de X.

De momento, Tigres no ha emitido un comunicado oficial en el que confirme o desmienta las versiones que circulan en redes sociales sobre la supuesta salida de Carlos Emilio González como presidente del club o de las razones detrás de ello.

¿Cómo le ha ido a Carlos Emilio González como presidente de Tigres?

La llegada de carlos Emilio González a la presidencia del Club Tigres se dio tras la salida de Mauricio Culebro, quien se fue para unirse al proyecto del Atlanta United en la MLS. Desde su arribo a la institución, el equipo felino tuvo varias sacudidas internas que derivaron en la salida de Guido Pizarro, quien solía ser el director técnico.

Además, no fue capaz de mantener a Gignac, el máximo goleador en la historia del equipo, dentro de la institución. Por si fuera poco, todo eso se conjuntó con un mal torneo en la cancha, pues Tigres se quedó fuera de la Liguilla por primera vez en 23 torneos.