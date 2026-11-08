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Mercedes Gana el Campeonato de Constructores en la Fórmula 1

La escudería se llevó el trofeo tras superar a Ferrari, red Bull y Mclaren, los tres equipos que más se acercaron a la pelea en esta temporada

El equipo de Mercedes celebra el Campeonato de Constructores de la F1El equipo de Mercedes celebra el Campeonato de Constructores de la F1 | Foto: Reuters

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