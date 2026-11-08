Mercedes Gana el Campeonato de Constructores en la Fórmula 1

La escudería Mercedes-AMG Petronas F1 Team ha escrito una nueva página dorada en los libros de historia del automovilismo deportivo al asegurar matemáticamente el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 2026.

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Tras un año caracterizado por un despliegue técnico impecable, una ejecución estratégica perfecta en el pit wall y el brillo de su dupla de pilotos formada por George Russell y la joven revelación Andrea Kimi Antonelli, la marca alemana vuelve a la cima absoluta del Gran Circo, confirmando su hegemonía operativa y recuperando el trono que definió la era moderna del deporte.

La fiabilidad de la unidad de potencia y la eficiencia aerodinámica del monoplaza superaron la férrea oposición de rivales como Ferrari, McLaren y Red Bull Racing, le permitió a la escudería británica de motor alemán, sellar la corona a falta de tres carreras para que concluya el calendario.

Toto Wolff alcanza 9 títulos de constructores

En el centro de este dominio deportivo se encuentra Toto Wolff, Director de Equipo y CEO de Mercedes F1. Con esta nueva consagración, el directivo austríaco alcanza la astronómica cifra de nueve Campeonatos Mundiales de Constructores al frente del equipo, un hito que lo sitúa hombro con hombro junto a la legendaria figura de Sir Frank Williams como uno de los líderes de equipo más laureados e influyentes en la historia de la Fórmula 1.

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Desde su llegada en 2013, Wolff ha transformado la organización en una máquina de precisión casi imbatible. Sumando este noveno título de constructores a los ocho consecutivos conseguidos entre 2014 y 2021, Toto consolida una cultura organizativa fundamentada en la resiliencia y la excelencia técnica.

Igualar la marca de Sir Frank Williams no solo valida su visión a largo plazo, sino que consagra definitivamente su nombre entre los gigantes eternos de la categoría reina del automovilismo.