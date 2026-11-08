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¿Qué le Pasó al Hijo de Rey Misterio? Así Fue Cómo Terminó Noqueado un Aficionado

El luchador profesional se ha vuelto viral en las últimas horas por un peculiar momento que vivió en el XV aniversario de The Crash

El Hijo de Rey MisterioEl Hijo de Rey Misterio ganó a Xtreme Tiger en el XV aniversario de The Crash. Foto: Instagram @rey_misterio_hijo_
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