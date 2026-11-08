¿Qué le Pasó al Hijo de Rey Misterio? Así Fue Cómo Terminó Noqueado un Aficionado

El Hijo de Rey Misterio se ha vuelto viral en las últimas horas, pero no solo por su triunfo sobre Xtreme Tiger o por formar parte de una de las dinastías más famosas de la lucha libre, sino porque durante su pelea, un espectador cambió el rol a rival.

A través de redes sociales, se dio a conocer un video en el que se puede ver el momento, el cual ha cobrado gran popularidad.

¿Qué le pasó al Hijo de Rey Misterio?

La noche del viernes se realizó el XV aniversario de The Crash en el Auditorio Municipal de Tijuana “Fausto Gutiérrez Moreno”, donde el Hijo de Rey Misterio se subió al cuadrilátero para enfrentarse a Xtreme Tiger.

En la lucha estelar, el heredero de la dinastía Misterio ganó y conquistó la máscara y dejó al descubierto a León Sereno Estrada.

Sin embargo, uno de los momentos que captó la atención fue cuando uno de los espectadores subió al ring y golpeó en dos ocasiones a Hijo del Rey Misterio. En las imágenes se puede observar que asesta el primer golpe y luego se acerca y le dice algo, para después asestar un segundo impacto, a lo que el luchar lo golpeó en la mandíbula y, aparentemente, lo noqueó.

Posteriormente, el hombre cayó del cuadrilátero, por lo que varias personas del staff se acercaron, mientras el luchador se alejó para continuar con la pelea.