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Toluca Asegura su Pase a Liguilla y Pachuca Entra a Clasificación del Apertura 2026

Los Diablos Rojos rompieron una racha de siete partidos sin ganar, mientras que Los Tuzos subieron al séptimo lugar de la tabla general con 22 puntos

TolucaPaulinho firmó el 3-0 con un tiro raso y cruzado en el área. Foto: Reuters.

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