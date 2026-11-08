Toluca Asegura su Pase a Liguilla y Pachuca Entra a Clasificación del Apertura 2026

El Toluca aseguró su lugar en la fase final del futbol mexicano al golear 4-0 al Monterrey mientras que el Pachuca avivó su ilusión de clasificar al vencer 4-1 al Atlas en la decimosexta jornada del torneo Apertura 2026.

Con su triunfo en el estadio Nemesio Diez, los Diablos Rojos del Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed rompieron una racha de siete partidos sin ganar, llegaron a 27 puntos y subieron al cuarto lugar.

Dirigidos por el también argentino Matías Almeyda, los Rayados del Monterrey se estancaron con 21 unidades en el décimo lugar.

El argentino Nicolás Castro (8') hizo el 1-0 del Toluca al concluir en el área una jugada que él mismo comenzó a elaborar en el mediocampo.

El portugués Paulo Dias "Paulinho" (23') aumentó la ventaja a 2-0 al recibir en el área una asistencia de Castro.

Paulinho (51') también firmó el 3-0 con un tiro raso y cruzado en el área.

Jesús Gallardo (90') selló el 4-0 definitivo con un remate que se le escapó al portero.

Pachuca está en zona de clasificación

El Pachuca avivó sus ilusiones de llegar a la fase final al golear de visita 4-1 al Atlas en el estadio Jalisco.

Los Tuzos del entrenador mexicano Benjamín Mora subieron al séptimo lugar con 22 puntos y se metieron a zona de clasificación.

Dirigidos por el argentino Hernán Crespo, los Zorros del Atlas se quedaron con 27 unidades y bajaron a la quinta posición, pero ya están clasificados a cuartos de final.

El Pachuca se puso en ventaja 1-0 cuando el defensa argentino Manuel Capasso (5') desvió hacia su puerta un centro del neerlandés Oussama Idrissi.

Idrissi (12') hizo el 2-0 tras una combinación en el área con el venezolano Salomón Rondón.

Capasso (51') acercó 2-1 al Atlas con un remate frontal en el área.

Rondón (75'), de penal, marcó el 3-1 y se afirmó como líder de goleo con 16 anotaciones.

El brasileño Eduardo Bauermann (90'+2) sentenció el 4-1 con un remate al filo del área chica.

ASJ