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Nuggets Frenan a Pacers y Se Imponen en el Partido de la NBA en México

Los Pacers jugaron sin el base estelar Tyrese Haliburton, quien no realizó el viaje debido a una distensión en el tendón de la corva

NuggetsDenver aprovechó una sequía anotadora de cuatro minutos de Indiana en el segundo cuarto con una racha de 15-0. Foto: Reuters.
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