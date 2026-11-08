¿Quién era Marco Tulio Pedroza? Profesor de la ENAH y BUAP Hallado sin Vida

El cuerpo del profesor Marco Tulio Pedroza Amarillas fue localizado sin vida luego de dos semanas de su desaparición en la Ciudad de México. El maestro de 47 años fue visto por última vez el 20 de octubre en la colonia San Miguel Chapultepec, en Miguel Hidalgo.

Aunque la familia confirmó su fallecimiento, las causas de su muerte y las circunstancias de su inicial desaparición siguen sin darse a conocer.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Sin Vida a Marco Tulio Pedroza Amarillas, Profesor de la BUAP y la ENAH

¿Quién fue Marco Tulio Pedroza?

Marco Tulio Pedroza Amarillas fue doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), institución en la que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional como docente de la licenciatura y del posgrado en Antropología Social.

Además, impartió la materia de Antropología Social en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Su desaparición fue reportada por su familia y amigos luego de perder contacto con él el 20 de octubre. Fue su sobrina, Mar Pedroza, quien a través de redes sociales confirmó el hallazgo sin vida de su tío.

El trabajo académico de Tulio Pedroza se distinguió por investigar las expresiones contemporáneas, particularmente el grafiti y su relación con la vida urbana. Desde su tesis de licenciatura comenzó a estudiar el grafiti de escritores en la Ciudad de México, una línea de investigación que amplió durante sus estudios de posgrado.

Sus investigaciones también lo llevaron a explorar este fenómeno cultural en Brasil, contribuyendo al análisis del arte urbano desde perspectivas antropológicas, sociales y semióticas.

Uno de sus principales aportes fue impulsar la investigación académica sobre el grafiti y otras expresiones artísticas que tienen como escenario el espacio público. Desde 2013 coordinó el Comité Organizador del Congreso Transdisciplinario Estéticas de la Calle, un encuentro dedicado a promover el diálogo y la reflexión sobre las manifestaciones culturales urbanas.

Además de su labor como investigador, Pedroza Amarillas fue profesor y formador de estudiantes de antropología, con quienes compartió sus conocimientos sobre antropología urbana, semiótica, arte y cultura contemporánea.

Tras conocerse su fallecimiento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) expresó sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y estudiantes, además de manifestar su solidaridad con la comunidad académica de la ENAH.

Su trabajo contribuyó a llevar el grafiti más allá de las paredes y reconocerlo también como una manifestación cultural digna de investigación y reflexión académica.

TLS