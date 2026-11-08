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¿Quién era Marco Tulio Pedroza? Profesor de la ENAH y BUAP Hallado sin Vida

Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH y BUAP, estudió a profundidad el grafiti y la cultura urbana

Profesor Tulio Pedroza AmarillasProfesor Tulio Pedroza Amarillas. Foto: Foto tomada de la ficha de búsqueda de la FGJ CDMX

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Impactante hallazgo: Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH y BUAP, fue encontrado sin vida. Su legado en la investigación del grafiti y la cultura urbana perdurará en la academia.

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Descubre la Vida y Legado de Marco Tulio Pedroza, Profesor Hallado sin Vida | N+