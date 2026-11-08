Exigen Justicia por Presuntas Agresiones a Dos Niñas en Guardería de Cd. Juárez

Madres de familia y activistas protestaron frente a una estancia infantil de Ciudad Juárez para exigir justicia por las presuntas agresiones sexuales contra dos niñas de entre dos y tres años.

Durante la manifestación, una de las madres relató cómo descubrió lo ocurrido a su hija y cuestionó la atención que ha recibido por parte de las autoridades encargadas de investigar el caso.

Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades los días 2 y 8 de octubre, de acuerdo con la información proporcionada por las familias.

Las manifestantes señalaron que la trabajadora denunciada ya no labora en el establecimiento y que desconocen su paradero.

Durante la protesta, las familias también señalaron a la directora de la estancia, identificada como Otilia G., por un presunto encubrimiento de la empleada denunciada.

Otro de los reclamos fue que el establecimiento continúe operando pese a las denuncias, por lo que exigieron su cierre y que las autoridades investiguen todas las posibles responsabilidades relacionadas con los hechos.

Los manifestantes insistieron en la necesidad de esclarecer las acusaciones y garantizar justicia para las menores.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado oficialmente sobre los avances de las investigaciones.

PT