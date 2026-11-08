Seguridad

Exigen Justicia por Presuntas Agresiones a Dos Niñas en Guardería de Cd. Juárez

Madres de familia pidieron cerrar la estancia infantil y señalaron un posible encubrimiento por parte de la directora

Exigen Justicia por Presuntas Agresiones Sexuales a Dos Niñas en Guardería de JuárezFoto: N+

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